Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 17 e 23 de agosto de 2026

Inspirado na operação que levou à prisão de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, em “La Captura”, dois policiais mexicanos têm suas vidas transformadas após uma abordagem de rotina a um carro roubado colocá-los diante de um dos criminosos mais perigosos e procurados do mundo. O encontro dá início a uma perseguição de alto risco, na qual os agentes precisam tentar capturar o fugitivo e enfrentar decisões capazes de mudar seus destinos. Ao longo das últimas horas de seus turnos, dever e sobrevivência passam a se confundir.