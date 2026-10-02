AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Carro e caminhão

Colisão frontal deixa um morto e um gravemente ferido na BR 101 em Linhares

Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (1º), próximo ao trevo de Jataipeba; motorista do caminhão relatou que finalizava uma ultrapassagem

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 08:54

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

02 out 2026 às 08:54
Colisão frontal aconteceu próximo ao trevo de Jataipeba
Georges Louis Magalhães Brandão, de 57 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local Luciany Oiveira

O passageiro de um carro, identificado como Georges Louis Magalhães Brandão, de 57 anos, morreu e o motorista, de 56, ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo o veículo e um caminhão, no km 151 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (1º). 


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal aconteceu por volta das 21h50, próximo ao trevo de Jataipeba. Aos agentes, o motorista do caminhão relatou que estava finalizando uma ultrapassagem quando ocorreu a batida. Após a colisão, os dois veículos saíram da pista.


O carro ficou completamente destruído às margens da rodovia, próximo ao caminhão (veja a imagem acima). Segundo a PRF, o trecho onde ocorreu o acidente é de faixa contínua, onde ultrapassagens são proibidas. As circunstâncias da colisão ainda são apuradas.


O motorista do carro foi socorrido e encaminhado para um hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Colisão frontal aconteceu próximo ao trevo de Jataipeba
Georges Louis Magalhães Brandão, de 57 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local Luciany Oiveira

O trânsito no local foi afetado e ficou interditado por cerca de 40 minutos para o trabalho das equipes de resgate. Foram acionados ambulância, guincho e veículo de inspeção da concessionária, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML). O tráfego foi totalmente liberado às 23h40.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Científica aguarda retorno.

Veja Também 

Duplicação do desvio na BR 259 é negociado entre DNIT e Vale.

Desvio na BR 259, em João Neiva, pode ser ampliado para liberar tráfego nos dois sentidos

Obras do contorno de Ibiraçu da BR 101

BR 101 terá detonações de rochas em Rio Novo do Sul e Ibiraçu nesta sexta

Motociclista foge da PM e bate em carro em Linhares

Perseguição termina com moto e viatura batendo no mesmo carro em Linhares

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares BR 101 Acidente Polícia Rodoviária Federal Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vila Velha disponibiliza vacinação em shopping neste sábado (2)
Imagem de destaque
Lula chama debates com vários candidatos de 'infrutíferos' e defende 'processo seletivo'
Imagem de destaque
ES prevê R$ 28 bilhões em receitas de ICMS e de recursos do petróleo em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados