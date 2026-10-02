Colisão frontal deixa um morto e um gravemente ferido na BR 101 em Linhares

O passageiro de um carro, identificado como Georges Louis Magalhães Brandão, de 57 anos, morreu e o motorista, de 56, ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo o veículo e um caminhão, no km 151 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (1º).





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal aconteceu por volta das 21h50, próximo ao trevo de Jataipeba. Aos agentes, o motorista do caminhão relatou que estava finalizando uma ultrapassagem quando ocorreu a batida. Após a colisão, os dois veículos saíram da pista.





O carro ficou completamente destruído às margens da rodovia, próximo ao caminhão (veja a imagem acima). Segundo a PRF, o trecho onde ocorreu o acidente é de faixa contínua, onde ultrapassagens são proibidas. As circunstâncias da colisão ainda são apuradas.





O motorista do carro foi socorrido e encaminhado para um hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.