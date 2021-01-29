Poucas&Boas: Contarato quer taxar as grandes fortunas no Brasil

Contarato pretende fazer uma emenda na Reforma Tributária para instituir o novo imposto Crédito: Arquivo AG

senador Fabiano Contarato (Rede-ES) está engajado em uma nova campanha: a taxação de grandes fortunas no país. O representante capixaba diz que essa tributação já passou da hora de ser adotada: “Não é aceitável que quem mais ganha não precise contribuir de forma mais justa com o país em que vive e que é tão desigual. Essa é uma proposta que precisa ser votada e aprovada com urgência, e tem meu total apoio”.

FORTUNAS RENDERIAM FORTUNA

Pelas estimativas do parlamentar, de 70 a 80 bilhões de reais seriam arrecadados anualmente. “A taxação de grandes fortunas tem o potencial não só de contribuir com o combate à pobreza e às desigualdades, mas também de oferecer os recursos necessários para enfrentar a monumental crise econômica e sanitária que enfrentamos”, defende Contarato, que pretende incluir uma emenda na Reforma Tributária estabelecendo o novo imposto.

CARIACICA SALIENTE

Vídeo com um casal tendo relações sexuais atrás de uma viatura da Polícia Militar, em Campo Grande, Cariacica, movimentou os grupos de WhatsApp. Detalhe: tudo de dia.

PAU PRA TODA OBRA

“Quando a madeira entra, a obra acontece.” Da deputada estadual Janete de Sá (PMN), durante lançamento da obra do Hospital Geral de Cariacica.

CADÊ O PESCOÇO DO PERU?

Está faltando pescoço de peru nos supermercados da Grande Vitória, reclama leitor da coluna que aprecia a iguaria. Dono de um grande rede de lojas confirma a escassez: “É um produto que a indústria usa muito como insumo para industrializar outros itens e a sobra é exportada. Estamos tentando um lote para colocar na área de venda”, diz o empresário.

A SOCIEDADE AGRADECE

Depois que a coluna denunciou que desde 2018 os dados da arrecadação do estacionamento rotativo não estavam sendo divulgados, a Prefeitura de Vitória atualizou as informações no portal ObservaVix. Com transparência fica tudo melhor, né?

FOLGA ESTICADA EM LINHARES

Apesar da pandemia, a Prefeitura de Linhares decretou ponto facultativo na segunda e terça-feira de Carnaval e na Quarta-Feira de Cinzas. A gente torce para que não saia às ruas o bloco Unidos da Aglomeração.

O PALÁCIO APOIA DURÃO?

Os bastidores da Assembleia estão em polvorosa. É que os deputados dão como certo o apoio do Palácio Anchieta à candidatura do deputado Luiz Durão (PDT) à presidência da Comissão de Segurança da Ales. A escolha será semana que vem, na volta do recesso dos parlamentares.

RECORDAR É SOFRER

O motivo da polêmica: no início de 2019, ainda cumprindo seu final de mandato como deputado, Luiz Durão esteve envolvido em um caso no qual foi acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos. Ele chegou a ficar preso durante 40 dias. Durão foi absolvido em segunda instância em novembro do ano passado, mas o caso deixou marcas.

O MITO DE NEUCIMAR

O deputado federal Neucimar Fraga (PSD), que assumiu o mandato em janeiro, está todo empolgado com Bolsonaro. Vive nas redes sociais publicando fotos com o presidente da República. Falta pouco para o parlamentar criar um fã-clube

FAÇAM O QUE EU DIGO...

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), postou nesta sexta (29) em suas redes sociais fotos com o grupo Nadadores do Mar, na Praia da Costa. Nas imagens, sua excelência estava aglomerado e sem máscara.

FAÇAM O QUE EU DIGO... (2)

Por falar nisso, outro mau exemplo de aglomeração aconteceu na solenidade do lançamento das obras do Hospital de Cariacica, na última segunda-feira (25). Ao lado do governador Casagrande, dezenas de políticos, secretários e apoiadores bem coladinhos.

FAZER O BEM FAZ BEM

Ex-secretário de Cultura de Vitória, o professor e escritor Francisco Grijó tem dado exemplo de solidariedade com doações de alimentos a quem mais precisa. Quem contribui na causa pode conferir até a prestação de contas dele.

MEMÓRIA VIVA

A Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha, que está em obras, deve ser entregue em março, antes da Festa da Penha.

É MUITA FOLGA

O Estado de São Paulo cancelou o feriadão de Carnaval; Minas já havia anunciado que o expediente será normal nos dias de folia (folia?). E o Espírito Santo, com a pandemia cada vez mais letal, vai parar por quê?

SEM CLIMA

Aliás, com Minas sem feriadão, balneários do ES que recebem milhares de mineiros, como Guarapari, devem sentir o impacto da medida do Estado vizinho.

SUB DO SUB DO SUB

Servidores de prefeituras da Grande Vitória têm se queixado de alguns subsecretários. Motivo: acham que mandam mais do que os prefeitos.

MINISTRO NA ILHA

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, passou a seguir o vereador Luiz Emanuel (Cidadania) nas redes sociais. Será que o ministro sanfoneiro (como S. Exa. toca mal) quer conhecer as belezas de Vitória?

MAIS TRANSPARÊNCIA

O vereador Sérgio Bianchi (PSDB), do município de Alfredo Chaves, apresentou projeto de lei que obriga os Poderes Executivo e Legislativo a transmitirem ao vivo, por meio da internet, todas as sessões de licitação.

É GOLPE! É GOLPE?

Quer dizer que a bancada do PT vai apoiar o candidato bolsonarista à presidência do Senado?

ALÔ, BOLSONARO!