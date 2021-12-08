Bolsonaristas arrependidos lançam campanha de Moro no ES

O ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato a presidente da República pelo Podemos Crédito: Saulo Rolim|Podemos

O nome oficial é “adesivaço de apoio a Sérgio Moro ”, mas, na prática, é o início da campanha do pré-candidato do Podemos a presidente da República nas ruas. Neste sábado, às 11h, um grupo de ex-apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vai adesivar carros e pessoas na Praça dos Namorados, em Vitória, numa ação simultânea com 23 capitais e outras cidades do país. No ES, além da Capital, também será realizado um adesivaço em Guaçuí , às 13h.

Ex-apoiadores de Bolsonaro? Sim, o ato está sendo convocado e organizado por militantes e dirigentes de várias entidades que participaram ativamente da campanha pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e pela eleição de Bolsonaro, em 2018. Agora, todos se dizem arrependidos e vão apoiar o ex-ministro da Justiça que rompeu com o atual presidente da República.

Estão no movimento em favor de Sérgio Moro e na organização do panfletaço o Movimento Brasil Livre (MBL), o Vem Pra Rua (VPR), o Fora, Dilma!, o Ativação e o Vitória da Ética. Todos esses grupos fazem parte do Movimento Espírito Santo com Moro.

“Apesar de terem movimentos distintos participando, somos o movimento Espírito Santo com Moro. É uma ação popular, ainda não envolvemos membros de partidos políticos”, explica Raquel Gerde, da coordenação estadual do movimento.

Ela é uma típica militante bolsonarista arrependida: já foi da direção do MBL-ES, integrou o governo Bolsonaro e hoje se opõe ao presidente da República. Hoje ela é uma entusiasta apoiadora do ex-juiz federal que condenou Lula à prisão.

“Por quase dois anos me abstive de postagens nas redes e me afastei do debate político. Essa minha decisão foi tomada desde que vi os rumos errados que o governo Bolsonaro foi tomando e eu não podia compactuar com aquilo que sempre combati”, afirma a militante. “Estava completamente desacreditada do Brasil, até ver o nome do Sérgio Moro como pré-candidato”, completou.