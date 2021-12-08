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Leonel Ximenes

Bolsonaristas arrependidos lançam campanha de Moro no ES

Entidades que apoiaram o presidente, mas hoje estão na oposição, vão fazer um adesivaço a favor do ex-juiz  em duas cidades

Públicado em 

08 dez 2021 às 11:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O ex-juiz Sérgio Moro
O ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato a presidente da República pelo Podemos Crédito: Saulo Rolim|Podemos
O nome oficial é “adesivaço de apoio a Sérgio Moro”, mas, na prática, é o início da campanha do pré-candidato do Podemos a presidente da República nas ruas. Neste sábado, às 11h, um grupo de ex-apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vai adesivar carros e pessoas na Praça dos Namorados, em Vitória, numa ação simultânea com 23 capitais e outras cidades do país. No ES, além da Capital, também será realizado um adesivaço em Guaçuí, às 13h.
Ex-apoiadores de Bolsonaro? Sim, o ato está sendo convocado e organizado por militantes e dirigentes de várias entidades que participaram ativamente da campanha pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e pela eleição de Bolsonaro, em 2018. Agora, todos se dizem arrependidos e vão apoiar o ex-ministro da Justiça que rompeu com o atual presidente da República.
Estão no movimento em favor de Sérgio Moro e na organização do panfletaço o Movimento Brasil Livre (MBL), o Vem Pra Rua (VPR), o Fora, Dilma!, o Ativação e o Vitória da Ética. Todos esses grupos fazem parte do Movimento Espírito Santo com Moro.

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“Apesar de terem movimentos distintos participando, somos o movimento Espírito Santo com Moro. É uma ação popular, ainda não envolvemos membros de partidos políticos”, explica Raquel Gerde, da coordenação estadual do movimento.
Ela é uma típica militante bolsonarista arrependida: já foi da direção do MBL-ES, integrou o governo Bolsonaro e hoje se opõe ao presidente da República. Hoje ela é uma entusiasta apoiadora do ex-juiz federal que condenou Lula à prisão.

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“Por quase dois anos me abstive de postagens nas redes e me afastei do debate político. Essa minha decisão foi tomada desde que vi os rumos errados que o governo Bolsonaro foi tomando e eu não podia compactuar com aquilo que sempre combati”, afirma a militante. “Estava completamente desacreditada do Brasil, até ver o nome do Sérgio Moro como pré-candidato”, completou.
Segundo dirigentes do Podemos no ES,  Moro deve vir ao Espírito Santo em janeiro lançar o seu livro “Contra o Sistema de Corrupção”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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