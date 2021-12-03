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Eleições 2022

Moro vai passar Bolsonaro nas pesquisas até fevereiro, avaliam presidentes de partidos

O ex-juiz cresce ao participar de eventos públicos e firmar-se como candidato, enquanto o presidente derrete em meio à crise econômica e social
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 dez 2021 às 10:11

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 10:11

O ex-juiz Sérgio Moro
O ex-juiz Sérgio Moro Crédito: Saulo Rolim | Podemos
Os presidentes de alguns dos principais partidos do país atualizaram os diagnósticos eleitorais nas últimas semanas e avaliam que Sergio Moro (Podemos) tem grandes chances de ultrapassar Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto dos próximos meses.
Os contrastes entre os movimentos dos dois têm chamado a atenção das lideranças: o ex-juiz cresce ao participar de eventos públicos e firmar-se como candidato, enquanto o presidente derrete em meio à crise econômica e social.
Para essas lideranças, a troca de posições já tem prazo para acontecer: Moro estará à frente de Bolsonaro antes de fevereiro de 2022.
Eles dizem, em caráter reservado, que têm ouvido ponderações de parlamentares bolsonaristas em relação ao que fazer caso o cenário se confirme, ou seja, se pulam do barco ou seguem com o presidente até o fim.
Bolsonaro tem dado sinais claros de que se vê afetado pelo crescimento de Moro. No ato de filiação ao PL, Flávio Bolsonaro (RJ) se referiu a ele como traidor. Nesta quinta (2), o presidente o chamou de palhaço e sem caráter.

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