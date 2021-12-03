Bolsonaro cria novo nível de promoção na Força Aérea Brasileira por meio de decreto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou na quarta-feira (1º) um decreto que cria nova graduação na Força Aérea Brasileira, a de segundo sargento do Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica. Ele também reduziu de 20 para 15 anos o período necessário para que um cabo possa ser promovido.
Representantes da Aeronáutica têm brigado há cerca de 10 anos pela pauta, sob argumento de que a posição já existe no Exército e na Marinha. O QESA tem cerca de 1.400 membros que agora poderão receber promoção e acréscimo na remuneração.
A FAB diz, em nota de seu centro de comunicação, que o impacto financeiro da medida será compensado "pela redução dos efetivos das graduações de cabo e de soldado".