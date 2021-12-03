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Nova graduação

Bolsonaro cria novo nível de promoção na Força Aérea Brasileira por meio de decreto

Representantes da Aeronáutica têm brigado há cerca de 10 anos pela pauta, sob argumento de que a posição já existe no Exército e na Marinha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 dez 2021 às 09:30

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 09:30

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou na quarta-feira (1º) um decreto que cria nova graduação na Força Aérea Brasileira, a de segundo sargento do Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica. Ele também reduziu de 20 para 15 anos o período necessário para que um cabo possa ser promovido.
Representantes da Aeronáutica têm brigado há cerca de 10 anos pela pauta, sob argumento de que a posição já existe no Exército e na Marinha. O QESA tem cerca de 1.400 membros que agora poderão receber promoção e acréscimo na remuneração.
A FAB diz, em nota de seu centro de comunicação, que o impacto financeiro da medida será compensado "pela redução dos efetivos das graduações de cabo e de soldado".

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