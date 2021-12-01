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Saiu do partido

Thammy Miranda deixa o PL após filiação de Bolsonaro

"A gente tem ideias diferentes e já sofri ataques pessoais de membros da família do presidente, inclusive contra meu filho quando ainda era recém-nascido", disse em vídeo divulgado nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 dez 2021 às 15:41

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 15:41

O vereador Thammy Miranda, eleito pelo PL em São Paulo, anunciou a saída do partido após a filiação do presidente Jair Bolsonaro.
"A gente tem ideias diferentes e já sofri ataques pessoais de membros da família do presidente, inclusive contra meu filho quando ainda era recém-nascido", disse em vídeo divulgado nas redes sociais.
O influencer Thammy Miranda
O vereador Thammy Miranda Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda
Thammy afirmou que o seu trabalho é representar pessoas e que continuará fazendo isso sem se preocupar com partido.
Bolsonaro se filiou nesta terça-feira (30) ao PL, em cerimônia realizada em Brasília, após fracassar na criação de uma nova legenda, o Aliança pelo Brasil.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente, criticou a Natura e Thammy pela campanha publicitária no Dia dos Pais de 2020.
"Mulher como garoto propaganda do Dia dos Pais. Depois homem para o Dia das Mães... E quem falar o contrário já sabe né, é gado, é pessoa raivosa, discurso do ódio e fake news. Assim vão te calando e empurrando goela abaixo uma conduta totalmente atípica para padrões brasileiros", disse.

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