Thammy Miranda deixa o PL após filiação de Bolsonaro

Thammy Miranda, eleito pelo PL em São Paulo, anunciou a saída do partido após a filiação do presidente O vereador, eleito pelo PL em São Paulo, anunciou a saída do partido após a filiação do presidente Jair Bolsonaro

"A gente tem ideias diferentes e já sofri ataques pessoais de membros da família do presidente, inclusive contra meu filho quando ainda era recém-nascido", disse em vídeo divulgado nas redes sociais.

O vereador Thammy Miranda Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda

Thammy afirmou que o seu trabalho é representar pessoas e que continuará fazendo isso sem se preocupar com partido.

Bolsonaro se filiou nesta terça-feira (30) ao PL, em cerimônia realizada em Brasília, após fracassar na criação de uma nova legenda, o Aliança pelo Brasil.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente, criticou a Natura e Thammy pela campanha publicitária no Dia dos Pais de 2020.