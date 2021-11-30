Secretário do governo Casagrande vai integrar time de Sergio Moro

Gilson Daniel vai coordenar a política de municipalismo de Moro Crédito: Letícia Gonçalves

O secretário de Governo da gestão Renato Casagrande (PSB), Gilson Daniel, que é presidente do Podemos no Espírito Santo , está no time do pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro . Ele vai coordenar "a política de municipalismo" do programa de governo do ex-juiz.

A indicação de Gilson Daniel foi da presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. A nomeação foi feita por meio de um vídeo divulgado pela deputada.

"Vamos criar um grupo de trabalho para discutir a municipalidade, os problemas que os nossos prefeitos enfrentam neste dia a dia e criarmos um plano de governo, de projeto para o país, com o nosso ministro Sérgio Moro, com a participação de todos", afirmou.

Antes de integrar o governo de Casagrande, Gilson Daniel foi prefeito de Viana por dois mandatos (2012-2020).

E CASAGRANDE?

Gilson Daniel segue nas funções no governo estadual. Ele faz parte do núcleo duro da administração. Quanto a Casagrande, ainda não se sabe qual presidenciável deve apoiar. O PSB negocia com o PT.

O Podemos é aliado de primeira hora de Casagrande e, como o próprio Gilson Daniel já afirmou, independentemente do palanque nacional, isso não deve mudar.