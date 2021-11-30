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Eleições 2022

Secretário do governo Casagrande vai integrar time de Sergio Moro

Político capixaba vai coordenar a política de municipalismo do ex-juiz, que é pré-candidato à Presidência da República
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

30 nov 2021 às 18:01

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 18:01

Gilson Daniel vai coordenar a política de municipalismo de Moro Crédito: Letícia Gonçalves
O secretário de Governo da gestão Renato Casagrande (PSB), Gilson Daniel, que é presidente do Podemos no Espírito Santo, está no time do pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro. Ele vai coordenar "a política de municipalismo" do programa de governo do ex-juiz.
Moro se filiou ao Podemos no dia 10 de novembro e já conta com a ajuda de outro capixaba na equipe, o senador Marcos do Val (Podemos), que cuida do plano de segurança.
A indicação de Gilson Daniel foi da presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. A nomeação foi feita por meio de um vídeo divulgado pela deputada.
"Vamos criar um grupo de trabalho para discutir a municipalidade, os problemas que os nossos prefeitos enfrentam neste dia a dia e criarmos um plano de governo, de projeto para o país, com o nosso ministro Sérgio Moro, com a participação de todos", afirmou.
Antes de integrar o governo de Casagrande, Gilson Daniel foi prefeito de Viana por dois mandatos (2012-2020).

E CASAGRANDE?

Gilson Daniel segue nas funções no governo estadual. Ele faz parte do núcleo duro da administração. Quanto a Casagrande, ainda não se sabe qual presidenciável deve apoiar. O PSB negocia com o PT.
O Podemos é aliado de primeira hora de Casagrande e, como o próprio Gilson Daniel já afirmou, independentemente do palanque nacional, isso não deve mudar.
Casagrande pode apoiar outro candidato ao Palácio do Planalto, por exemplo. O Podemos vai fazer campanha para Moro e para Casagrande. O governador não se diz candidato à reeleição, mas é com esse cenário que os partidos trabalham.

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