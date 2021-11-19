Filiação de Sergio Moro ao Podemos assusta adversários

O ex-juiz Sergio Moro durante cerimônia de filiação ao Podemos Crédito: Mateus Bonomi/Agência Estado

As reações sinalizam que a possibilidade de Moro disputar as eleições para presidente da República – agora mais evidente após o discurso feito na solenidade de sua filiação a um partido político – assusta os adversários. É uma indicação de que seu nome incomoda e que, por isso, será atacado com cada vez maior intensidade por lulistas, bolsonaristas e pelos antilavajatistas incrustados nos partidos e nos Três Poderes da República. É uma artilharia e tanto a desafiar um provável pré-candidato que tem ainda diante de si o desafio de não inviabilizar uma futura união das várias tendências em que se divide hoje a chamada terceira via.

Moro, no início do mês, enfatizou algo que deixa aberta a possibilidade de viabilização de uma candidatura única na terceira via: afirmou que não via problema em abrir mão da sua provável candidatura para apoiar outro candidato da terceira via que tivesse maiores chances de vitória. E no seu discurso de filiação ao Podemos propôs o fim da reeleição para cargos do Executivo. Esses dois pontos podem livrar Moro de ser atacado também pelos outros pré-candidatos além de Lula, Bolsonaro e Ciro.

A primeira pesquisa conhecida na semana de filiação de Moro, feita pela Quaest, serviu como um afago para o Podemos. Moro aparece com 8% da intenção de votos, mais do que os 6% atribuídos a Ciro Gomes. Trata-se de um percentual bem menor do que os alcançados por Lula (48%) e Bolsonaro (21%), mas sinaliza uma possibilidade real de crescimento, já que 25% dos pesquisados também responderam que não votam “nem Lula e nem em Bolsonaro”. São números que justificam as preocupações dos críticos do ex-juiz.

O discurso de Moro na solenidade de filiação foi criticado por alguns analistas políticos por ser “cheio de obviedades”. Mas ser óbvio, em uma campanha eleitoral, pode ser positivo se for considerado que a unanimidade dos brasileiros de bom senso se revolta com a corrupção, condena os desmatamentos e as queimadas ilegais da Amazônia, é favorável às energias limpas e à criação de uma economia verde, sustentável e de baixo carbono, e deseja a redução das desigualdades, a multiplicação dos empregos e serviços de saúde, educação e segurança de qualidade.