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Dados do Google Trends

Busca por Moro no Google cresce 900% após filiação e encosta em procura por Bolsonaro

O aumento na procura levou o ex-ministro a figurar entre as personalidades da política mais buscadas nas últimas 24 horas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2021 às 11:37

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 11:37

O ex-juiz Sergio Moro durante cerimônia de filiação no Podemos
O ex-juiz Sergio Moro Crédito: Mateus Bonomi/Agência Estado
O ex-juiz Sergio Moro e o Podemos foram os dois assuntos cujas buscas no Google mais cresceram nas 24 horas após sua filiação, na manhã da quarta-feira (10).
As buscas pelo Podemos cresceram 1.200% enquanto as consultas por Moro subiram 600% entre a quarta (10) e quinta-feira (11) se compararmos com o dia anterior, segundo dados do Google Trends.
Os temas relacionados mais procurados era se o Podemos é um partido de direita ou esquerda e se Moro seria candidato.
O aumento na procura levou o ex-ministro a figurar entre as personalidades da política mais buscadas nas últimas 24 horas, atrás apenas do presidente Jair Bolsonaro.
Se for levada em conta a divisão por estados, Moro liderou as buscas no ParanáSanta CatarinaSão PauloDistrito Federal Acre.

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