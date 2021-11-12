'The Economist' diz que Bolsonaro é ruim para a economia do Brasil

De acordo com a revista, Bolsonaro e Guedes estão promovendo um retorno à "incontinência fiscal" e a outros males que perseguem o país, como inflação ascendente, juros altos e fraco crescimento. O texto também critica o apoio do governo à PEC dos Precatórios, descrito como "tentativa, por baixo dos panos, de contornar o limite constitucional para gastos públicos" -, apesar de declarações anteriores do ministro a favor de reformas radicais.