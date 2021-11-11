CPI da Covid pede punição a Carlos Bolsonaro por fake news

Carlos Bolsonaro toma posse como vereador do Rio, em janeiro de 2017 Crédito: Renan Olaz/CMRJ

Além de Carlos Bolsonaro, a CPI também pediu que o MP-RJ dê prosseguimento às investigações contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB).

Os senadores Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente, e Humberto Costa (PT-PE), se reuniram com o procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos.

O chefe do MP do Rio disse aos senadores que irá remeter as denúncias contidas no relatório da CPI para uma promotoria criminal, que dará sequência às investigações e decidirá se há elementos para denunciar Carlos Bolsonaro e Roberto Jefferson.

"Infelizmente ainda está solto", diz Aziz sobre Carlos

O senador Omar Aziz voltou a fazer pesadas críticas a Carlos Bolsonaro -com quem já trocou farpas públicas antes.

Segundo ele, Carlos é o principal responsável pela difusão de notícias falsas sobre a pandemia no país, incentivando o uso de medicamentos ineficazes como a hidroxicloroquina e atacando as vacinas.

"Estamos atrás de Justiça. O que o vereador Carlos Bolsonaro fez é crime", criticou Aziz. "Induzir as pessoas a tomarem remédio, ser o grande capitaneador do Gabinete do Ódio. Infelizmente um cidadão desses está solto ainda".

Aziz também criticou o MP do Rio por não tomar providências contra o vereador, que tem foro na Justiça do Rio.

"O MP já tinha que estar agindo há muito tempo", completou.