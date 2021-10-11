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Relatório final

CPI deve apontar Carlos Bolsonaro como articulador de fake news

A comissão deve mostrar a partir das informações que o filho do presidente debate as estratégias de produção de divulgação da rede de fake news com o assessor para assuntos internacionais da Presidência, Filipe Martins

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 08:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 out 2021 às 08:04
O vereador Carlos Bolsonaro (PSL) da cidade do Rio de Janeiro
O vereador Carlos Bolsonaro (PSL) da cidade do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @carlosbolsonaro
BRASÍLIA - O relatório final da CPI da Covid vai usar informações de 16 depoimentos prestados à Polícia Federal e encaminhados à comissão para indicar Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) como articulador da rede bolsonarista de distribuição de notícias falsas e desinformação.
Com base nos relatos, a conclusão da apuração também deve apontar o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) como elo da rede com supostos financiadores, entre eles os empresários Otávio Fakhoury e Luciano Hang.
A comissão deve mostrar a partir das informações que Carlos Bolsonaro debate as estratégias de produção de divulgação de fake news com o assessor para assuntos internacionais da Presidência, Filipe Martins. Este, por sua vez, será apontado como responsável por repassar as ordens a integrantes do chamado "gabinete do ódio".

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Políticos como as deputadas Carla Zambelli (PSL-SP) e Bia Kicis (PSL-DF) devem entrar no relatório final porque a CPI constatou que, quando a investigação começou, elas apagaram postagens em suas redes com desinformação sobre a vacinação e o uso de máscaras.
O conteúdo final do relatório de Renan Calheiros (MDB-AL) ainda é debatido com integrantes da comissão, mas o Painel apurou que a tendência é que mais de 30 pessoas, entre responsáveis por páginas bolsonaristas e políticos, sejam indiciados por descumprimento de ordem sanitária por propagar fake news sobre a Covid-19.

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