YouTube remove nova live de Bolsonaro no canal de Carlos Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

De acordo com a empresa, é proibida a publicação de "conteúdos de criadores que estejam sob alguma restrição." "O canal do presidente Jair Bolsonaro segue temporariamente suspenso, impedido de enviar vídeos com novos conteúdos ou fazer transmissões ao vivo, de acordo com a nossa política de alertas e avisos", disse a companhia em nota.

Como esse foi o segundo vídeo do canal que foi removido por violar a política do YouTube, a empresa restringiu a página de Bolsonaro de postar conteúdos novos e fazer transmissões ao vivo por uma semana.

Em julho deste ano, um vídeo em que o presidente contesta a função das máscaras na diminuição do contágio já havia sido retirado.

A assessoria do YouTube explicou que, caso Bolsonaro infrinja novamente as regras, não poderá publicar conteúdos por 14 dias. Se, ainda assim, isso se repetir dentro de 90 dias, o canal será removido permanentemente.