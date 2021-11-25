"Candidatura de Moro ameaça ida de Bolsonaro ao 2° turno", diz Casagrande

“Se Lula não tomar posições equivocadas como tomou na América Latina essa semana, ele tende a ser um candidato meio que garantido para estar no segundo turno. Neste momento ele está mais protegido, mais afastado, não está participando do embate direto. Pelo recall dele, os dois mandatos na presidência, tem uma chance maior de estar no segundo turno, mas com a candidatura do Moro, e com as definições que vão acontecer nos outros partidos de centro… eu não digo a mesma coisa do Bolsonaro.”