Emocionado, frade celebra 1ª missa no Convento após se curar da Covid

Emocionado, com voz mais baixa que o habitual, o frei Paulo César Ferreira da Silva
celebrou na tarde desta quinta-feira (16) sua primeira missa no Convento da Penha após deixar, na última sexta-feira (9), o hospital onde se recuperou da Covid-19.
Em seguida, o religioso, que tem uma voz potente e canta sempre durante as missas no Convento, agradeceu à equipe médica do hospital onde foi tratado, em Cariacica: “Aproveito também para agradecer ao Hospital São Francisco de Assis, em Campo Grande, onde me tratei e fui acolhido. Gratidão a toda a equipe do hospital, aos médicos, enfermeiros e aos amigos, nossos devotos que têm rezado por nós e pela nossa recuperação”.
Foi um dia de boas notícias para os fiéis católicos que acompanham as atividades do Convento da Penha
. Na manhã desta quinta, o frei Paulo Roberto Pereira, guardião do templo, deixou a UTI para continuar o tratamento contra a Covid numa enfermaria do Vila Velha Hospital.