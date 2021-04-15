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Leonel Ximenes

Emocionado, frade celebra 1ª missa no Convento após se curar da Covid

Durante a celebração, frei Paulo César agradeceu a Deus e aos médicos pela sua recuperação

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 16:41

Públicado em 

15 abr 2021 às 16:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Frei Paulo César celebra sua primeira missa quase uma semana depois de se recuperar da Covid
Frei Paulo César emocionou os fiéis, que acompanharam a missa pelas redes sociais do Convento Crédito: Reprodução da internet
Emocionado, com voz mais baixa que o habitual, o frei Paulo César Ferreira da Silva celebrou na tarde desta quinta-feira (16) sua primeira missa no Convento da Penha após deixar, na última sexta-feira (9), o hospital onde se recuperou da Covid-19.
O franciscano, de 66 anos, que ficou internado durante sete dias, logo no início da celebração agradeceu a Deus pela recuperação. “Feliz por estar de volta ao Convento da Penha, às celebrações, às atividades. Queremos agradecer a Deus pela recuperação do nosso guardião, frei Paulo Roberto, que já saiu da UTI e está no quarto se recuperando bem.”

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Em seguida, o religioso, que tem uma voz potente e canta sempre durante as missas no Convento, agradeceu à equipe médica do hospital onde foi tratado, em Cariacica: “Aproveito também para agradecer ao Hospital São Francisco de Assis, em Campo Grande, onde me tratei e fui acolhido. Gratidão a toda a equipe do hospital, aos médicos, enfermeiros e aos amigos, nossos devotos que têm rezado por nós e pela nossa recuperação”.
Foi um dia de boas notícias para os fiéis católicos que acompanham as atividades do Convento da Penha. Na manhã desta quinta, o frei Paulo Roberto Pereira, guardião do templo, deixou a UTI para continuar o tratamento contra a Covid numa enfermaria do Vila Velha Hospital.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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