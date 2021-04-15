Emocionado, frade celebra 1ª missa no Convento após se curar da Covid

Em seguida, o religioso, que tem uma voz potente e canta sempre durante as missas no Convento, agradeceu à equipe médica do hospital onde foi tratado, em Cariacica: “Aproveito também para agradecer ao Hospital São Francisco de Assis, em Campo Grande, onde me tratei e fui acolhido. Gratidão a toda a equipe do hospital, aos médicos, enfermeiros e aos amigos, nossos devotos que têm rezado por nós e pela nossa recuperação”.