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Coronavírus

Recuperado da Covid-19, frei Paulo César vai a missa no Convento da Penha

Depois de passar sete dias internado, o frade recebeu alta nesta sexta-feira (10) e esteve na celebração do Sexto Dia do Oitavário, na Festa da Penha 2021

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 15:12

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

10 abr 2021 às 15:12
Frei Paulo César Ferreira da Silva agradeceu às orações em prol da sua recuperação Crédito: Reprodução/Internet
Depois de passar sete dias internado para tratamento da Covid-19, o frei Paulo César Ferreira da Silva, de 66 anos, recebeu alta médica nesta sexta-feira (09) e foi à missa do Sexto Dia do Oitavário, na Festa da Penha 2021, no Convento, em Vila Velha.
A alta do frade aconteceu um dia após o falecimento de seu confrade, frei Luiz Flávio, de 72 anos, vítima da Covid-19. O frade da fraternidade franciscana do Convento da Penha estava internado na UTI do Hospital Meridional, na Serra, desde o dia 25 de março. 
Segundo informações da assessoria da Festa da Penha, quando apareceram os sintomas provocados pela infecção do vírus, o frei Paulo César iniciou o isolamento domiciliar no próprio Convento. Por conta de orientação médica, foi internado na sexta-feira, dia 2 de abril, para receber acompanhamento.
Após receber alta médica na tarde de sexta, ele retornou para casa, no Convento da Penha, ao final da missa. O frade foi recebido pelo confrade Frei Pedro de Oliveira e pela equipe que realizava a transmissão do evento religioso. Foi um momento de alegria e emoção.
"A gente tira boas lições desta enfermidade. É um momento de graça para a gente refletir. Volto com a maior disposição e gratidão a Deus por ter preservado a minha vida. Certamente, Ele quer que eu faça mais. Dizia o Pai Francisco, ainda fiz muito pouco"
Paulo César - Frade do Convento da Penha
Ao entrar na capela do Convento, onde está a imagem de Nossa Senhora da Penha, frei Paulo rezou e ficou bastante emocionado. "Só agradecer de coração pelas orações. Estou muito feliz também por estar retornando”, disse. Confira o vídeo do retorno.

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