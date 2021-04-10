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Momento de fé

Festa da Penha: A Gazeta transmite a missa do Oitavário deste sábado

Tema abordado é  "Olhar de reencontro". Missa marca o sétimo dia do Oitavário da Festa da Penha 2021

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 02:00

Publicado em 

10 abr 2021 às 02:00
A missa deste sábado (10) marca o sétimo dia do Oitavário da Festa da Penha 2021, que tem como tema "Vosso olhar a nós volvei". Por causa da pandemia da Covid-19, pelo segundo ano consecutivo os fiéis estão acompanhando as programações no formato  virtual.
Os fiéis podem acompanhar a missa, a partir das 16 horas, e a tradicional Romaria das Famílias, que também será realizada neste sábado (10), a partir das 20 horas, pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, e também no Facebook de A Gazeta.
O tema do Oitavário deste sábado será "Olhos de recomeço".  O objetivo é parar para pensar sobre como estamos nos preparando para saborear a alegria do reencontro, o retorno em romaria à casa da Mãe do povo capixaba.

Terço gigante na Festa da Penha 2021

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 

SÁBADO - 10 DE ABRIL 
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias
  • 16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo - área pastoral serrana)
  • 20h – Romaria das Famílias
DOMINGO - 11 DE ABRIL 
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste
  • 16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)
SEGUNDA- 12 DE ABRIL
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda sertaneja católica Fé Maior
  • 17h – Missa de Encerramento - Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo

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