Festa da Penha: A Gazeta transmite a missa do Oitavário deste sábado

A missa deste sábado (10) marca o sétimo dia do Oitavário da Festa da Penha 2021, que tem como tema "Vosso olhar a nós volvei". Por causa da pandemia da Covid-19, pelo segundo ano consecutivo os fiéis estão acompanhando as programações no formato virtual.
Os fiéis podem acompanhar a missa, a partir das 16 horas, e a tradicional Romaria das Famílias, que também será realizada neste sábado (10), a partir das 20 horas, pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, e também no Facebook de A Gazeta.
O tema do Oitavário deste sábado será "Olhos de recomeço". O objetivo é parar para pensar sobre como estamos nos preparando para saborear a alegria do reencontro, o retorno em romaria à casa da Mãe do povo capixaba.
Terço gigante na Festa da Penha 2021
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
SÁBADO - 10 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias
- 16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo - área pastoral serrana)
- 20h – Romaria das Famílias
DOMINGO - 11 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste
- 16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)
SEGUNDA- 12 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda sertaneja católica Fé Maior
- 17h – Missa de Encerramento - Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo