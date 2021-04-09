Enfermeira da linha de frente da Covid planta jequitibá no Convento

Árvore símbolo do Espírito Santo, um jequitibá-rosa foi plantado nesta manhã, na mata do Convento da Penha
, em homenagem às vítimas da Covid-19 em todo o mundo. A muda foi plantada próximo à subida da Ladeira da Penitência pela enfermeira Júnia Ferreira Bedone, que atua no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência para tratamento dos pacientes com a doença.
O ato foi acompanhado pelo frei Pedro de Oliveira, representando a fraternidade franciscana do Convento e organizador do projeto ambiental, e pelo engenheiro florestal e professor Luiz Fernando Schettino, que doou a muda de jequitibá.
É o segundo plantio de um jequitibá-rosa na mata do Convento da Penha. No dia 4 de outubro do ano passado
, no Dia de São Francisco de Assis, fundador da ordem franciscana e considerado um santo protetor da natureza, uma outra muda foi afixada no local, com a presença do governador Renato Casagrande (PSB).
“O jequitibá é o rei da floresta, é uma árvore que se destaca e, por lei, é a árvore símbolo do Espírito Santo”, destaca Schettino. Ele explica que o frei Paulo Roberto, guardião do Convento que está internado no hospital para se tratar da Covid
, teve a ideia de plantar uma muda de jequitibá em cada edição da Festa da Penha. A desta sexta (9) é a primeira desse calendário e foi plantada em intenção às vítimas da pandemia.
Schettino chama atenção para o fato de que a pandemia não surgiu por acaso. “As pandemias, e isso é importante registrar, têm uma relação com a ação do homem sobre a natureza. As pessoas agora vão ter um local para lembrar as vítimas da Covid, para manifestar sua fé e também para pensar nessa relação do homem com a natureza.”
A meta agora, segundo o engenheiro florestal, é fazer uma alameda de jequitibá na mata do Convento. Outra muda, de jequitibá-branco, foi plantada também nesta sexta, na estrada lateral, em homenagem ao guardião frei Paulo Roberto
, que está completando o ciclo de seis anos à frente da fraternidade franciscana do Convento. “São símbolos de um novo tempo, da paz, da ecologia, da espiritualidade”, define Schettino.