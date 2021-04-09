Enfermeira da linha de frente da Covid planta jequitibá no Convento

O ato foi acompanhado pelo frei Pedro de Oliveira, representando a fraternidade franciscana do Convento e organizador do projeto ambiental, e pelo engenheiro florestal e professor Luiz Fernando Schettino, que doou a muda de jequitibá.

Schettino chama atenção para o fato de que a pandemia não surgiu por acaso. “As pandemias, e isso é importante registrar, têm uma relação com a ação do homem sobre a natureza. As pessoas agora vão ter um local para lembrar as vítimas da Covid, para manifestar sua fé e também para pensar nessa relação do homem com a natureza.”