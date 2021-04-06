Com Covid-19, guardião do Convento da Penha é transferido para a UTI

Frei Luiz Flávio (à esquerda), o guardião, frei Paulo Roberto (centro) e o frei Paulo César estão internados em Hospitais da Grande Vitória Crédito: Divulgação/Convento da Penha

O frei Paulo César é o que está em melhores condições, de acordo com o frei Pedro de Oliveira. "Ele está bem, nos falamos pelo WhatsApp. Ele está na enfermaria", disse. Paulo César começou a sentir mal-estar e desde então deu início ao isolamento domiciliar no próprio Convento. Por conta de orientação médica, foi internado no feriado de Sexta-Feira da Paixão (2).

Já o frei Paulo Roberto, guardião do Convento da Penha , foi hospitalizado no último sábado (3) e na segunda-feira (5) foi transferido para a UTI. "Porém, ele não está intubado. Apenas com a máscara de oxigênio para não forçar o pulmão. Está bem e tranquilo", completou o frei Pedro.

"Quanto aos outros frades, seguem saudáveis adotando todos os protocolos da rotina de cuidados. O frei Pedro Engel e o frei Pedro Oliveira já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em relação à programação da Festa da Penha 2021, segue normal, tendo em vista que as atividades de antemão já haviam sido pensadas para serem realizadas sem a presença de público", diz nota divulgada pelos franciscanos.

FESTA DA PENHA

O frei Pedro de Oliveira agradeceu a preocupação de todos para com os outros confrades do Convento, e garantiu que a internação dos três não modifica a programação da Festa da Penha . "Ela prossegue porque existe uma comissão que está na programação da festa. Está tudo tranquilo, a equipe é eficiente" concluiu.