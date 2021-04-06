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Frades internados

Com Covid-19, guardião do Convento da Penha é transferido para a UTI

O frei Paulo Roberto foi hospitalizado no sábado (3) e precisou ir para a UTI nesta segunda-feira (5). Outros dois frades do Convento também seguem internados: frei Luiz Flavio Adami Loureiro – está intubado – e frei Paulo César, que está na enfermaria

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 13:23

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

06 abr 2021 às 13:23
Frei Luiz Flávio (à esquerda), o guardião, frei Paulo Roberto (centro) e o frei Paulo César estão internados em Hospitais da Grande Vitória
Frei Luiz Flávio (à esquerda), o guardião, frei Paulo Roberto (centro) e o frei Paulo César estão internados em Hospitais da Grande Vitória Crédito: Divulgação/Convento da Penha
O frei Pedro de Oliveira atualizou, em entrevista à TV Gazeta nesta terça-feira (6), o boletim médico dos outros três confrades do Convento da Penha que foram diagnosticados com o novo coronavírus na última semana.
Segundo ele, o frei Luiz Flavio Adami Loureiro foi hospitalizado depois de um mal-estar gripal na noite de 21 de março. No dia 25, foi encaminhado para a UTI, onde segue intubado e com quadro geral estável. "Ele segue sem grandes infecções, nem melhora e nem piora", detalhou o frei Pedro.
O frei Paulo César é o que está em melhores condições, de acordo com o frei Pedro de Oliveira. "Ele está bem, nos falamos pelo WhatsApp. Ele está na enfermaria", disse. Paulo César começou a sentir mal-estar e desde então deu início ao isolamento domiciliar no próprio Convento. Por conta de orientação médica, foi internado no feriado de Sexta-Feira da Paixão (2).
Já o frei Paulo Roberto, guardião do Convento da Penha, foi hospitalizado no último sábado (3) e na segunda-feira (5) foi transferido para a UTI. "Porém, ele não está intubado. Apenas com a máscara de oxigênio para não forçar o pulmão. Está bem e tranquilo", completou o frei Pedro.
"Quanto aos outros frades, seguem saudáveis adotando todos os protocolos da rotina de cuidados. O frei Pedro Engel e o frei Pedro Oliveira já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em relação à programação da Festa da Penha 2021, segue normal, tendo em vista que as atividades de antemão já haviam sido pensadas para serem realizadas sem a presença de público", diz nota divulgada pelos franciscanos.

FESTA DA PENHA

O frei Pedro de Oliveira agradeceu a preocupação de todos para com os outros confrades do Convento, e garantiu que a internação dos três não modifica a programação da Festa da Penha. "Ela prossegue porque existe uma comissão que está na programação da festa. Está tudo tranquilo, a equipe é eficiente" concluiu.
A programação oficial da Festa da Penha foi aberta neste domingo (4) com a missa do primeiro dia do Oitavário, transmitida pelas redes sociais do Convento. A celebração foi presidida pelo frei Gustavo Medella, de São Paulo, vigário da Província Franciscana da Imaculada Conceição.

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