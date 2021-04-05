Três dos seis frades do Convento da Penha estão internados com Covid

Na semana da Festa da Penha
, tempo de alegria e louvores à padroeira do Espírito Santo, um motivo de preocupação para os fiéis católicos: três dos seis frades franciscanos do Convento da Penha estão internados com Covid-19. São eles: o frei Paulo Roberto Pereira, guardião e reitor do Convento; o frei Luiz Flávio Adami Loureiro, atendente conventual; e o frei Paulo César Ferreira da Silva, vigário da casa.
Em várias missas realizadas neste domingo (4) à noite em paróquias de Vila Velha, foi pedido aos fiéis que rezassem pela recuperação dos frades, que estão internados em hospitais da Grande Vitória
.
O frei Paulo César, por sua vez, começou a sentir mal-estar e desde então deu início ao isolamento domiciliar no próprio Convento. Mas, por orientação médica, foi internado na última sexta-feira (2), para um acompanhamento mais próximo. Está no quarto e passa bem, segundo o Convento da Penha.
O guardião do templo, frei Paulo Roberto, começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19
há dois dias e ficou em isolamento. Mas neste domingo (4) foi encaminhado ao pronto-socorro onde foi examinado pela médica de plantão. Constatado em tomografia um pouco de comprometimento pulmonar, optou-se pela sua internação. Segundo o Convento, ele está bem e sendo acompanhado de perto.
"Quanto aos outros frades, seguem saudáveis adotando todos os protocolos da rotina de cuidados. Frei Pedro Engel e frei Pedro Oliveira já tomaram a primeira dose da vacina. Em relação à programação da Festa da Penha 2021, segue normal, tendo em vista que as atividades de antemão já haviam sido pensadas para serem realizadas sem a presença de público", diz nota divulgada pelos franciscanos.
A programação oficial da Festa da Penha foi aberta neste domingo (4) com a missa do primeiro dia do Oitavário
, transmitida pelas redes sociais do Convento. A celebração foi presidida pelo frei Gustavo Medella, de São Paulo, vigário da Província Franciscana da Imaculada Conceição.