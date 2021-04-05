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Leonel Ximenes

Três dos seis frades do Convento da Penha estão internados com Covid

Nas missas de domingo, fiéis fizeram corrente de oração pela recuperação dos franciscanos

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 02:01

Públicado em 

05 abr 2021 às 02:01
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Frei Luiz Flávio (à esquerda), o guardião, frei Paulo Roberto (centro) e o frei Paulo César estão internados em Hospitais da Grande Vitória
Os freis Luiz Flávio (à esquerda),  Paulo Roberto (centro) e Paulo César estão internados em hospitais da Grande Vitória Crédito: Divulgação/Convento da Penha
Na semana da Festa da Penha, tempo de alegria e louvores à padroeira do Espírito Santo, um motivo de preocupação para os fiéis católicos: três dos seis frades franciscanos do Convento da Penha estão internados com Covid-19. São eles: o frei Paulo Roberto Pereira, guardião e reitor do Convento; o frei Luiz Flávio Adami Loureiro, atendente conventual; e o frei Paulo César Ferreira da Silva, vigário da casa.
Em várias missas realizadas neste domingo (4) à noite em paróquias de Vila Velha, foi pedido aos fiéis que rezassem pela recuperação dos frades, que estão internados em hospitais da Grande Vitória.

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Segundo informou o Convento da Penha, em nota oficial divulgada no final da noite deste domingo, o frei Luiz Flávio está internado com Covid-19  desde a noite do domingo, dia 21 de março, após sentir um mal-estar gripal. No dia 25, foi encaminhado para a UTI, onde segue intubado e com quadro geral estável.
O frei Paulo César, por sua vez, começou a sentir mal-estar e desde então deu início ao isolamento domiciliar no próprio Convento. Mas, por  orientação médica, foi internado na última sexta-feira (2),  para um acompanhamento mais próximo. Está no quarto e passa bem, segundo o Convento da Penha.
O guardião do templo, frei Paulo Roberto, começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 há dois dias e ficou em isolamento. Mas neste domingo (4) foi encaminhado ao pronto-socorro onde foi examinado pela médica de plantão. Constatado em tomografia  um pouco de  comprometimento pulmonar, optou-se pela sua internação. Segundo o Convento, ele está bem e sendo acompanhado de perto. 
"Quanto aos outros frades, seguem saudáveis adotando todos os protocolos da rotina de cuidados. Frei Pedro Engel e frei Pedro Oliveira já tomaram a primeira dose da vacina. Em relação à programação da Festa da Penha 2021, segue normal, tendo em vista que as atividades de antemão já haviam sido pensadas para serem realizadas sem a presença de público", diz nota divulgada pelos franciscanos.

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A programação oficial da Festa da Penha foi aberta neste domingo (4) com a missa do primeiro dia do Oitavário, transmitida pelas redes sociais do Convento. A celebração foi presidida pelo frei Gustavo Medella, de São Paulo, vigário da Província Franciscana da Imaculada Conceição. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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