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Festa da Penha: A Gazeta transmite missa sobre fé e esperança

O tema da missa de abertura do Oitavário é "Olhar de fé e esperança". Fiéis podem acompanhar a celebração na página especial criada em A Gazeta ou no Facebook

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 02:00

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

04 abr 2021 às 02:00
Marcando o início do Oitavário, A Gazeta transmite ao vivo a missa de abertura da Festa da Penha 2021. Os fiéis podem acompanhar a celebração, a partir das 16 horas, na página especial criada no site ou no Facebook de A Gazeta. Com o tema "Vosso olhar a nós volvei", o evento será no formato virtual pelo segundo ano consecutivo, devido ao agravamento da crise sanitária provocada pelo coronavírus.
As missas diárias -  que vão até o dia 12 de abril -  vão abordar lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha.
O tema da missa de abertura do Oitavário é "Olhar de fé e esperança". Mesmo diante de um cenário onde a morte se apresentara repleta de violência e injustiça, Maria torna-se capaz de erguer o olhar para o céu mantendo-se firme na esperança. A celebração  traz a seguinte reflexão: apesar das incertezas e inseguranças, nossa oração tem sido sinal de manifestação da confiança absoluta em Deus?

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