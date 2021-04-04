Festa da Penha: A Gazeta transmite missa sobre fé e esperança

Marcando o início do Oitavário, A Gazeta transmite ao vivo a missa de abertura da Festa da Penha 2021. Os fiéis podem acompanhar a celebração, a partir das 16 horas, na página especial criada no site ou no Facebook de A Gazeta. Com o tema "Vosso olhar a nós volvei", o evento será no formato virtual pelo segundo ano consecutivo, devido ao agravamento da crise sanitária provocada pelo coronavírus.
As missas diárias - que vão até o dia 12 de abril - vão abordar lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha.
O tema da missa de abertura do Oitavário é "Olhar de fé e esperança". Mesmo diante de um cenário onde a morte se apresentara repleta de violência e injustiça, Maria torna-se capaz de erguer o olhar para o céu mantendo-se firme na esperança. A celebração traz a seguinte reflexão: apesar das incertezas e inseguranças, nossa oração tem sido sinal de manifestação da confiança absoluta em Deus?