Frei Luiz Flávio Adami Loureiro Crédito: Divulgação / Convento da Penha

Convento da Penha informou que o Frei Luiz Flávio Adami Loureiro foi internado na UTI para tratamento da Covid-19. Frei Luiz tem 72 anos e é atendente conventual do Santuário. Ele começou a sentir os primeiros sintomas no último domingo (21) e precisou ser levado à UTI na noite desta quinta-feira (25).

Em comunicado, o Convento informou que Frei Luiz estava na casa da mãe quando começou a sentir um mal-estar gripal no último domingo (21). Após a orientação de um médico amigo da família, ele foi ao hospital.

Your browser does not support the audio element. Frei Luiz Flávio, do Convento da Penha, é internado na UTI com Covid

“Passou a noite de segunda na emergência, até que houvesse vaga na enfermaria. Embora tenha sido diagnosticado com Covid, estava evoluindo bem, mas a saturação indicou a necessidade de cuidados mais intensos. Ontem (25) à noite foi levado à UTI”, diz o comunicado.

O Santuário pede orações e súplicas pela recuperação da saúde do frade. “Rezemos para que a misericórdia do Pai possa curar o Frei Luiz e todos os doentes dessa enfermidade”.

DEMAIS FRADES

A assessoria de comunicação do Convento também informou que os demais frades estão bem. “Estão bem, com saúde, se resguardando, sempre em prece pelo fim da pandemia. Que a Virgem da Penha proteja a todos nós”, completou.

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