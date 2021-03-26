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Pandemia no ES

Frei Luiz Flávio, do Convento da Penha, é internado na UTI com Covid

O frade tem 72 anos e é atendente conventual do Santuário. Ele estava na enfermaria e foi levado à UTI na noite desta quinta-feira (25)

Publicado em 26 de Março de 2021 às 11:43

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

26 mar 2021 às 11:43
Frei Luiz Flávio Adami Loureiro
Frei Luiz Flávio Adami Loureiro Crédito: Divulgação / Convento da Penha
Convento da Penha informou que o Frei Luiz Flávio Adami Loureiro foi internado na UTI para tratamento da Covid-19. Frei Luiz tem 72 anos e é atendente conventual do Santuário. Ele começou a sentir os primeiros sintomas no último domingo (21) e precisou ser levado à UTI na noite desta quinta-feira (25).
Em comunicado, o Convento informou que Frei Luiz estava na casa da mãe quando começou a sentir um mal-estar gripal no último domingo (21). Após a orientação de um médico amigo da família, ele foi ao hospital.
Frei Luiz Flávio, do Convento da Penha, é internado na UTI com Covid
“Passou a noite de segunda na emergência, até que houvesse vaga na enfermaria. Embora tenha sido diagnosticado com Covid, estava evoluindo bem, mas a saturação indicou a necessidade de cuidados mais intensos. Ontem (25) à noite foi levado à UTI”, diz o comunicado.
O Santuário pede orações e súplicas pela recuperação da saúde do frade. “Rezemos para que a misericórdia do Pai possa curar o Frei Luiz e todos os doentes dessa enfermidade”.

DEMAIS FRADES

A assessoria de comunicação do Convento também informou que os demais frades estão bem. “Estão bem, com saúde, se resguardando, sempre em prece pelo fim da pandemia. Que a Virgem da Penha proteja a todos nós”, completou.

HISTÓRICO

Frei Luiz é natural de Colatina. Nasceu no dia 17 de fevereiro de 1949 e ingressou na Ordem dos Frades Menores no dia 10 de janeiro de 1984. Fez a profissão solene e foi ordenado sacerdote no dia 2 de fevereiro de 1991.

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