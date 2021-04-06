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Momento de fé

Festa da Penha: terceira missa do Oitavário é transmitida por A Gazeta

Missas vão abordar as lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha. Fiéis podem acompanhar a  transmissão pelo site e pela rede social de A Gazeta

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 08:53

Publicado em 

06 abr 2021 às 08:53
Com o tema "Vosso olhar a nós volvei",  a Festa da Penha 2021 teve início no último domingo (4) e vai até a próxima segunda-feira (12). Todas as missas têm sido realizadas no modelo virtual, devido ao agravamento do cenário da pandemia de Covid-19 no Estado. 
Os fiéis podem acompanhar as Missas do Oitavário diariamente, a partir das 20 horas,  e a tradicional Romaria das Famílias, que será realizada no sábado (10), pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, e também no Facebook de A Gazeta.
Nesta terça-feira (6), o tema da terceira Missa do Oitavário  é "Olhar compassivo".  Durante a celebração, comandada por Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, os fiéis poderão refletir até que ponto deixamo-nos inspirar por Jesus e Maria no exercício da compaixão. 

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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 

TERÇA- 06 DE ABRIL 
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 16h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Pe. Ronaldo e Pe. Hadeleon, área pastoral Cariacica-Viana) 
  • 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Manfredo
  • 20h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Dom Luiz Fernando Lisboa – bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim)
QUARTA - 07 DE ABRIL 
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 16h – Missa Quarto Dia Oitavário - (Pe. Hermindo e Pe. Pierre, área pastoral Benevente)
  • 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Diego Lyra 
  • 20h – Missa Quarto Dia Oitavário (Dom Décio, bispo emérito da diocese de Colatina)
QUINTA- 08 DE ABRIL
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 16h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Jones e Pe. Enivaldo, área pastoral Serra-Fundão)
  • 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, com o cantor Rafael Morais
  • 20h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Edgar- Reitor do Seminário da Diocese de Colatina)
SEXTA- 09 DE ABRIL 
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 16h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe. Celso e Pe. Osmar, área pastoral Vitória)
  • 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da cantora Jenifer
  • 20h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe Jorge Campos – Vigário Geral da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo)
SÁBADO - 10 DE ABRIL 
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias
  • 16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo - área pastoral serrana)
  • 20h – Romaria das Famílias
DOMINGO - 11 DE ABRIL 
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste
  • 16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)
SEGUNDA- 12 DE ABRIL
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda sertaneja católica Fé Maior
  • 17h – Missa de Encerramento - Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo

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