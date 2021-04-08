Dom Dario celebra missa em homenagem ao frei Luiz Flávio

Em virtude do falecimento do frei Luiz Flávio Adami Loureiro , será realizada a partir das 16 horas desta quinta-feira (8) Missa de Corpo Presente em memória do frade. A missa ocorrerá no Campinho do Convento da Penha e será presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Dario Campos.

A Missa de Corpo Presente será um ato simbólico. O corpo do Frei chegará ao campinho somente ao final Missa, quando será iniciado o rito de encomendação, com realização do sepultamento, ao lado da Capela de São Francisco.

O falecimento de Frei Luiz Flávio Adami Loureiro, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, ocorreu na manhã desta quinta-feira, por volta das 5h50 em um hospital do município da Serra. Frei Luiz Flávio foi hospitalizado depois de um mal-estar gripal, desde a noite do domingo, dia 21 de março. No dia 25, foi encaminhado para a UTI, onde permaneceu intubado e com quadro geral estável. Nesta manhã, seu quadro de fibrose pulmonar se agravou.