Recuperado da Covid-19, guardião do Convento deixa UTI com salva de palmas

Internado desde o último dia 4 de abril com a Covid-19, o guardião do Convento da Penha, em Vila Velha, frei Paulo Roberto Pereira recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira (15) e foi para a enfermaria. Emocionado, o religioso deixou a UTI sob aplausos da equipe médica.
Na noite da última quarta-feira (14), o frei Pedro de Oliveira havia dado mais detalhes sobre a recuperação do frei Paulo Roberto. "Hoje ele utiliza cateter de oxigênio, já faz as refeições normalmente, senta, toma banho. A vida, o ritmo do guardião, está voltando ao ciclo normal", disse.
Na última sexta-feira (09), o frei Paulo César, também diagnosticado com a Covid-19, recebeu alta médica após ficar internado por uma semana. O frei já está de volta ao convento. O frei Luiz Flávio morreu por conta da doença na quinta-feira (08).