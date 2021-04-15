Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Frei Paulo Roberto

Recuperado da Covid-19, guardião do Convento deixa UTI com salva de palmas

Internado desde o último dia 4 de abril com a doença, o frei deixou a UTI nesta quinta-feira (15) e agora vai para a enfermaria; veja o vídeo

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 11:27

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

15 abr 2021 às 11:27
Sob aplausos,l f
Sob aplausos,l f Crédito: Reprodução
Internado desde o último dia 4 de abril com a Covid-19, o guardião do Convento da Penha, em Vila Velha, frei Paulo Roberto Pereira recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira (15) e foi para a enfermaria. Emocionado, o religioso deixou a UTI sob aplausos da equipe médica.
Na noite da última quarta-feira (14), o frei Pedro de Oliveira havia dado mais detalhes sobre a recuperação do frei Paulo Roberto. "Hoje ele utiliza cateter de oxigênio, já faz as refeições normalmente, senta, toma banho. A vida, o ritmo do guardião, está voltando ao ciclo normal", disse.
Na última sexta-feira (09), o frei Paulo César, também diagnosticado com a Covid-19, recebeu alta médica após ficar internado por uma semana. O frei já está de volta ao convento. O frei Luiz Flávio morreu por conta da doença na quinta-feira (08).

Veja Também

Pandemia faz Nossa Senhora da Penha cruzar a Terceira Ponte em romaria

Festa da Penha 2021: veja fotos da Romaria das Famílias

Dom Dario celebra missa em homenagem ao frei Luiz Flávio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Convento da Penha Vila Velha Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES
Imagem de destaque
Fabricante de cosméticos do Espírito Santo constrói fábrica no Sul da Bahia
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados