Pandemia faz Nossa Senhora da Penha cruzar a Terceira Ponte em romaria

Romaria das Famílias passa pela Terceira Ponte na Festa da Penha de 2021 Crédito: Fernando Madeira

Precisou de restrições impostas por uma pandemia para que a imagem de Nossa Senhora da Penha se rendesse à Terceira Ponte, imponente construção que fica bem ao lado de sua casa, o Convento da Penha. Em cima de uma viatura do Corpo de Bombeiros a imagem da padroeira capixaba cruzou a Terceira Ponte pela primeira vez em 2020, e neste ano repetiu o feito, inaugurando um trajeto improvisado por diversas vias da Grande Vitória na Romaria das Famílias de 2021.

A pandemia do novo coronavírus acarreta uma série de transformações sociais, políticas e econômicas. Com aglomerações vetadas, o aspecto religioso naturalmente também foi afetado, visto que as práticas de fé costumeiramente se resumem a reuniões em templos ou procissões. Como maneira de manter a tradição da peregrinação viva, organizadores da Festa da Penha modificaram o percurso da tradicional Romaria das Famílias, antiga Romaria dos Homens, que vinha desde 1955 se mantendo fiel ao seu itinerário via conexões mais antigas da ilha — sempre saindo da Catedral de Vitória até o Convento da Penha, primeiro via Ponte Florentino Ávidos e mais tarde passando pela Segunda Ponte, completando 14 quilômetros de cortejo.

Neste período de surto do novo coronavírus a jornarda percorreu vias da Grande Vitória sem a multidão de fiéis e trouxe a imagem da santa pela via mais perto do Convento, em vez de pela Segunda Ponte.

Do ponto de vista visual tivemos algumas mudanças relevantes pouco tempo atrás, quando a romaria deixou de passar em frente ao Palácio Anchieta para se deslocar por debaixo do viaduto Caramuru. Mas não chega a ser tão radical quanto a vista da imagem da santa em cima da Terceira Ponte com Convento ao fundo, que trouxe novos elementos imagéticos, enriquecendo a iconografia de uma das mais tradicionais festas religiosas do Brasil.

Romaria dos Homens passando pela Ponte Florentino Ávidos, em 1989 Crédito: Margo Dalla

Com o crescimento da procissão o trajeto passou a ser pela Segunda Ponte Crédito: Secundo Rezende/Zoom Filmes | 2019

2015 foi o ano em que a romaria passou pela última vez em frente ao Palácio Crédito: Marcelo Prest

Em 2016 um novo caminho foi adotado, a procissão começou a passar pela rua Caramuru Crédito: Fernando Madeira

A tradicional Romaria dos Homens agrega os mais diversos públicos Crédito: Vitor Jubini

Romaria em 2020 passa pela Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

Fiéis acenam para imagem de Nossa Senhora da Penha em 2020 Crédito: Fernando Madeira