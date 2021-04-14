Pandemia faz Nossa Senhora da Penha cruzar a Terceira Ponte em romaria

Precisou de restrições impostas por uma pandemia para que a imagem de Nossa Senhora da Penha se rendesse à Terceira Ponte, imponente construção que fica bem ao lado de sua casa, o Convento da Penha. Em cima de uma viatura do Corpo de Bombeiros a imagem da padroeira capixaba cruzou a Terceira Ponte pela primeira vez em 2020, e neste ano repetiu o feito, inaugurando um trajeto improvisado por diversas vias da Grande Vitória na Romaria das Famílias de 2021.
A pandemia do novo coronavírus acarreta uma série de transformações sociais, políticas e econômicas. Com aglomerações vetadas, o aspecto religioso naturalmente também foi afetado, visto que as práticas de fé costumeiramente se resumem a reuniões em templos ou procissões. Como maneira de manter a tradição da peregrinação viva, organizadores da Festa da Penha modificaram o percurso da tradicional Romaria das Famílias, antiga Romaria dos Homens, que vinha desde 1955 se mantendo fiel ao seu itinerário via conexões mais antigas da ilha — sempre saindo da Catedral de Vitória até o Convento da Penha, primeiro via Ponte Florentino Ávidos e mais tarde passando pela Segunda Ponte, completando 14 quilômetros de cortejo.
Neste período de surto do novo coronavírus a jornarda percorreu vias da Grande Vitória sem a multidão de fiéis e trouxe a imagem da santa pela via mais perto do Convento, em vez de pela Segunda Ponte.
Do ponto de vista visual tivemos algumas mudanças relevantes pouco tempo atrás, quando a romaria deixou de passar em frente ao Palácio Anchieta para se deslocar por debaixo do viaduto Caramuru. Mas não chega a ser tão radical quanto a vista da imagem da santa em cima da Terceira Ponte com Convento ao fundo, que trouxe novos elementos imagéticos, enriquecendo a iconografia de uma das mais tradicionais festas religiosas do Brasil.