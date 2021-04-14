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Fernando Madeira
Crônica Visual

Pandemia faz Nossa Senhora da Penha cruzar a Terceira Ponte em romaria

Mudança no trajeto tradicional da Romaria das Famílias traz a imagem da santa pela via mais perto do Convento; antes o caminho era feito pela Segunda Ponte

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 19:31

Publicado em

14 abr 2021 às 19:31
Romaria das Famílias na Festa da Penha
Romaria das Famílias passa pela Terceira Ponte na Festa da Penha de 2021 Crédito: Fernando Madeira
Precisou de restrições impostas por uma pandemia para que a imagem de Nossa Senhora da Penha se rendesse à Terceira Ponte, imponente construção que fica bem ao lado de sua casa, o Convento da Penha. Em cima de uma viatura do Corpo de Bombeiros a imagem da padroeira capixaba cruzou a Terceira Ponte pela primeira vez em 2020, e neste ano repetiu o feito, inaugurando um trajeto improvisado por diversas vias da Grande Vitória na Romaria das Famílias de 2021. 
A pandemia do novo coronavírus acarreta uma série de transformações sociais, políticas e econômicas. Com aglomerações vetadas, o aspecto religioso naturalmente também foi afetado, visto que as práticas de fé costumeiramente se resumem a reuniões em templos ou procissões. Como maneira de manter a tradição da peregrinação viva, organizadores da Festa da Penha modificaram  o percurso da tradicional Romaria das Famílias, antiga Romaria dos Homens, que vinha desde 1955 se mantendo fiel ao seu itinerário via conexões mais antigas da ilha — sempre saindo da Catedral de Vitória até o Convento da Penha, primeiro via Ponte Florentino Ávidos e mais tarde passando pela Segunda Ponte, completando 14 quilômetros de cortejo. 
Neste período de surto do novo coronavírus a jornarda percorreu vias da Grande Vitória  sem a multidão de fiéis e trouxe a imagem da santa pela via mais perto do Convento, em vez de pela Segunda Ponte.
Do ponto de vista visual tivemos algumas mudanças relevantes pouco tempo atrás, quando a romaria deixou de passar em frente ao Palácio Anchieta para se deslocar por debaixo do viaduto Caramuru. Mas não chega a ser tão radical quanto a vista da imagem da santa em cima da Terceira Ponte com Convento ao fundo, que trouxe novos elementos imagéticos, enriquecendo a iconografia de uma das mais tradicionais festas religiosas do Brasil.
Romaria dos Homens passando pela Ponte Florentino Avidos
Romaria dos Homens passando pela Ponte Florentino Ávidos, em 1989 Crédito: Margo Dalla
Data: 30/04/2019 - Romaria dos homens durante a Festa da Penha - Editoria: Cidades - Foto: Secundo Rezende/ZOOM FILMES - GZ
Com o crescimento da procissão o trajeto passou a ser pela Segunda Ponte Crédito: Secundo Rezende/Zoom Filmes | 2019
2015 foi o ano em que a romaria passou pela última vez em frente ao Palácio Crédito: Marcelo Prest
Em 2016 um novo caminho foi adotado, a procissão começou a passar pela rua Caramuru Crédito: Fernando Madeira
A tradicional Romaria dos Homens agrega os mais diversos públicos Crédito: Vitor Jubini
Romaria em 2020 passa pela Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
Fiéis acenam para imagem de Nossa Senhora da Penha em 2020 Crédito: Fernando Madeira
Romaria das Famílias na Festa da Penha
Mãe se emociona com a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha em 2021 Crédito: Fernando Madeira

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