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Aos 53 anos

Pastor Robson Baião sofre mal-súbito e morre enquanto surfava em praia de Guarapari

O empresário e surfista morreu na manhã desta quinta-feira (15) após sentir-se mal na Praia do Setibão. Ele foi fundador do Seminário Surfistas de Cristo há mais de 30 anos e deixa a esposa, duas filhas e um neto

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 12:54

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

15 abr 2021 às 12:54
Guarapari
Robson Baião era surfista e fundador do Seminário Surfista de Cristo. Ele morreu enquanto surfava na Praia do Setibão, em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal
O surfe capixaba perdeu um dos seus grandes apoiadores. Morreu na manhã desta quinta-feira (15) o empresário e surfista Robson Baião, de 53 anos. De acordo com o irmão dele, Abner Silva Rezende, por volta das 9h30 o familiar teve um mal-súbito enquanto surfava. Robson, que também era pastor, chegou a ser socorrido por outros surfistas, recebeu massagem cardíaca ainda na areia da Praia do Setibão, em Guarapari, mas não resistiu.
"São as coincidências da vida. Meu irmão morreu no lugar que mais gostava de surfar e onde foi campeão estadual há muitos anos. Ele partiu fazendo a coisa que mais amava na vida. O surfe era muito mais que um esporte para ele", disse o funcionário Público.

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Carioca de nascimento, Robson veio ainda criança para o Espírito Santo e foi em Guarapari que prosperou. Na cidade ele montou uma clínica odontológica, casou-se e constituiu família. Ele deixou a esposa, Eliane Rezende, com quem teve duas filhas. Ele também deixa um neto.

RELIGIÃO E SURFE

O surfe estava presente em tudo na vida de Robson. Segundo o irmão, foi por meio da modalidade que Baião encabeçou na religião e ajudava jovens e muitas outras pessoas por meio do próprio esporte.
"Ele também era pastor, fundador e professor do Seminário Surfista de Cristo. O surfe e a fé caminhavam sempre juntos dele. Meu irmão teve a oportunidade de viajar o mundo levando uma palavra de esperança, sempre com a prancha dele. Deixa um legado muito bonito", contou Abner.
Ainda de acordo com o familiar, há cinco anos Robson sofreu uma parada cardíaca e desde então mantinha acompanhamento constante, e inclusive usava medicação controlada. O pastor tinha o hábito de surfar pelas manhãs na região onde morreu.
Salva-vidas tentaram reanimar o surfista enquanto o socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, não chegava ao local. As tentativas, entretanto, foram em vão. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi inicialmente registrada como afogamento e o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, para ser liberado aos familiares e ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

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