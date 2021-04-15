Pastor Robson Baião sofre mal-súbito e morre enquanto surfava em praia de Guarapari

Robson Baião era surfista e fundador do Seminário Surfista de Cristo. Ele morreu enquanto surfava na Praia do Setibão, em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal

o empresário e surfista Robson Baião, de 53 anos. De acordo com o irmão dele, Abner Silva Rezende, por volta das 9h30 o familiar teve um mal-súbito enquanto surfava. Robson, que também era pastor, chegou a ser socorrido por outros surfistas, recebeu massagem cardíaca ainda na areia da Praia do Setibão, em O surfe capixaba perdeu um dos seus grandes apoiadores. Morreu na manhã desta quinta-feira (15). De acordo com o irmão dele, Abner Silva Rezende, por volta das 9h30 o familiar teve um mal-súbito enquanto surfava. Robson, que também era pastor, chegou a ser socorrido por outros surfistas, recebeu massagem cardíaca ainda na areia da Praia do Setibão, em Guarapari , mas não resistiu.

"São as coincidências da vida. Meu irmão morreu no lugar que mais gostava de surfar e onde foi campeão estadual há muitos anos. Ele partiu fazendo a coisa que mais amava na vida. O surfe era muito mais que um esporte para ele", disse o funcionário Público.

Carioca de nascimento, Robson veio ainda criança para o Espírito Santo e foi em Guarapari que prosperou. Na cidade ele montou uma clínica odontológica, casou-se e constituiu família. Ele deixou a esposa, Eliane Rezende, com quem teve duas filhas. Ele também deixa um neto.

RELIGIÃO E SURFE

O surfe estava presente em tudo na vida de Robson. Segundo o irmão, foi por meio da modalidade que Baião encabeçou na religião e ajudava jovens e muitas outras pessoas por meio do próprio esporte.

"Ele também era pastor, fundador e professor do Seminário Surfista de Cristo. O surfe e a fé caminhavam sempre juntos dele. Meu irmão teve a oportunidade de viajar o mundo levando uma palavra de esperança, sempre com a prancha dele. Deixa um legado muito bonito", contou Abner.

Ainda de acordo com o familiar, há cinco anos Robson sofreu uma parada cardíaca e desde então mantinha acompanhamento constante, e inclusive usava medicação controlada. O pastor tinha o hábito de surfar pelas manhãs na região onde morreu.