Poucas&Boas: Guardião do Convento da Penha eleito superior dos franciscanos

Frei Paulo vai comandar a Província Franciscana da Imaculada Conceição até 2027 Crédito: Franciscanos.org

O frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento de Penha , foi eleito neste sábado (27), em Agudos, interior de São Paulo, ministro provincial da Província Franciscana da Imaculada Conceição, que está presente no Brasil (Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo) e em Angola, na África.

CONVENTO SOB NOVA DIREÇÃO

Mineiro de Juiz de Fora, frei Paulo, de 53 anos de idade, pertence à Ordem dos Frades Menores (OFM), um dos ramos da família franciscana. Até 2027, ele vai governar a mais importante província da ordem no Brasil, na sede da instituição, em São Paulo. Assim, um novo guardião deve ser escolhido nos próximos dias para comandar o Convento da Penha, em Vila Velha

"EU ACEITO"

Logo após receber, em segunda votação, 56 dos 111 votos dos seus confrades franciscanos, frei Paulo, emocionado, brincou dizendo que faltou uma bancada, como na Praça São Pedro, no Vaticano, para pedir que rezassem por ele. “Mas tomara que vocês tenham juízo”, disse, confirmando a escolha dos capitulares: “Eu aceito ser provincial”, disse o frade, que chegou a ficar 18 dias internados se recuperando da Covid, em abril deste ano

DINHEIRO EM CAIXA

Renato Casagrande (PSB) informou que o Estado terá R$ 2 bilhões para investimento em infraestrutura no ano que vem, ante R$ 1,5 bilhão em 2021. A estimativa foi feita pelo governador em sua palestra no 12º Meeting de Líderes Industriais, promovido pela Findes no último fim de semana em Pedra Azul.

VACINA E TRABALHA

Diante de uma audiência formada por empresários do setor industrial capixaba, o governador exortou as empresas a exigir a vacinação de seus funcionários contra a Covid-19. “É um trabalho de conscientização”, destacou Casagrande.

RODOVIA É FEDERAL

Ao citar projetos de infraestrutura no ES, a plateia, quase em uníssono, lembrou ao governador o esgotamento e as péssimas condições da BR 262 . Casagrande concordou, mas pediu que a cobrança fosse direcionada a Bolsonaro, uma vez que a rodovia é federal.

SOS 262!

Por falar nisso, a 262 realmente é uma vergonha: traçado antigo, perigosa, pista simples, asfalto desnivelado e cheio de buracos, sinalização deficiente… Até quando o povo capixaba e seus representantes em Brasília vão tolerar uma rodovia criminosa dessa?

ROSE CONVIDA

Homenageada com a Medalha do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a senadora Rose de Freitas (MDB) agradeceu muito a honraria e, em seu discurso, disse que está pronta para fazer uma dobradinha com o empresário Leo de Castro, ex-presidente da Findes, nas eleições do ano que vem.

PRESSÃO POLÍTICA

Aliás, Leo de Castro está sendo estimulado por muitos empresários, principalmente do setor industrial, a se candidatar em 2022. A preferência dele, segundo apurou a coluna, é disputar a única vaga do Senado que estará em jogo no ano que vem. Mas ele ainda está pensando se vai entrar de vez na política.

A AUSÊNCIA

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), acabou não participando do encontro da indústria, no sábado pela manhã, como estava previsto, o que acabou frustrando a presidente da Findes, Cris Samorini

O CUSTO BRASIL

Por causa da chuva, o senador alegou que não teria condições de pousar em Pedra Azul. Ficou decidido, então, que ele participaria do Meeting por videoconferência, mas desta vez foi a rede de internet instável que acabou não permitindo a palestra do presidenciável.

APERTEM OS CINTOS

A grande atração do evento foi Eduardo Giannetti, ex-assessor econômico de Marina Silva. O economista previu que o país viverá dias muito difíceis em 2022, ano eleitoral, e criticou o governo Bolsonaro.

ORGULHO DE SER CAPIXABA

Quem visitou a Feira Estadual de Turismo Rural (RuralTurES 2021), em Venda Nova, saiu de lá impressionado com a força do pequeno produtor familiar e a qualidade dos produtos do agroturismo capixaba, principalmente da região de montanha. Nos estandes, entre muitos produtos maravilhosos, dezenas de cafés de alta pontuação, para todos os gostos e bolsos.

ENQUANTO ISSO, OS MINEIROS...

A propósito, é bom que o governo do Estado e a cadeia produtiva do café capixaba fiquem mais atentos e se arrisquem a ser mais arrojados. No Sul de Minas, por exemplo, a cidade de Carmo de Minas se vende como “a capital do café especial do Brasil”. Será que o café do ES já não é maior, em qualidade e quantidade?

OS AMIGOS DO DELEGADO

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense, que está sem partido, marcou presença no encontro do PL estadual. Nas suas redes sociais, Bahiense aparece abraçado com Magno Malta, a quem chama de amigo, elogia a direita e acena com seu apoio ao presidente Bolsonaro.

CONSTATAÇÃO

O Flamengo é realmente a alegria do povo. Inclusive do povo que não é Flamengo.

ALÔ, ELEITOR!