Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Três mulheres, três escolhas

Os desafios de Cris Samorini, primeira mulher a comandar a Findes

A empresária assumiu a presidência de uma das mais importantes entidades do Estado há pouco mais de seis meses, em meio à pandemia de coronavírus

Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:16

Carlos Alberto Silva

Carlos Alberto Silva

Publicado em 

10 mar 2021 às 16:16
Cris Samorini, empresária e presidente da Federação das Indústrias do ES - Findes
Cris Samorini, empresária e presidente da Federação das Indústrias do ES - Findes Crédito: Carlos Alberto Silva
“Eu achava que eu tinha noção do tamanho dos desafios. Eles são maiores". A constação foi feita por  Cris Samorini, primeira mulher a assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado Espírito Santo (Findes).
A empresária, mãe e gestora assumiu a presidência de uma das mais importantes entidades do Estado há pouco mais de seis meses, em meio à pandemia de coronavírus. Ela reconhece que o momento é complicado, mas diz que quer ser lembrada após deixar o cargo por sua entrega à entidade.
E disposição e entrega são coisas que não faltam para Cris Samorini. Durante as cinco horas que a reportagem passou na sede da Findes, a presidente não parou uma única vez.  
Confira mais detalhes sobre a rotina e os desafios da presidente da Findes: 

RODA DE CONVERSA

Nesta quinta-feira (11), às 16 horas, a presidente da Findes vai participar do Roda de Conversa em homenagem ao Mês da Mulher, que vai tratar sobre o tema "Mulheres Líderes". 
Além de Cris Samorini, o evento terá a participação da engenheira civil Patricia Daher, gerente de Infraestrutura Interna da ArcelorMittal; e da médica Flávia Scherre, primeira mulher do Estado a conquistar a certificação para realizar cirurgias robóticas. A transmissão da conversa acontecerá no endereço agazeta.com.br/eventos. O bate-papo vai contar com a mediação da jornalista e colunista de A Gazeta Renata Rasseli. 

Veja Também

De família de policiais, Raffaella se mudou para o ES para ser delegada

O chamado de Máida: jovem largou tudo para ser freira em Vila Velha

Roda de Conversa discute o papel da mulher líder em A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo mulher Findes Empoderamento feminino Todas Elas Mulheres inspiradoras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados