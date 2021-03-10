Os desafios de Cris Samorini, primeira mulher a comandar a Findes

“Eu achava que eu tinha noção do tamanho dos desafios. Eles são maiores". A constação foi feita por Cris Samorini, primeira mulher a assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado Espírito Santo (Findes).
A empresária, mãe e gestora assumiu a presidência de uma das mais importantes entidades do Estado há pouco mais de seis meses, em meio à pandemia de coronavírus. Ela reconhece que o momento é complicado, mas diz que quer ser lembrada após deixar o cargo por sua entrega à entidade.
E disposição e entrega são coisas que não faltam para Cris Samorini. Durante as cinco horas que a reportagem passou na sede da Findes, a presidente não parou uma única vez.
Confira mais detalhes sobre a rotina e os desafios da presidente da Findes:
RODA DE CONVERSA
Nesta quinta-feira (11), às 16 horas, a presidente da Findes vai participar do Roda de Conversa em homenagem ao Mês da Mulher, que vai tratar sobre o tema "Mulheres Líderes".
Além de Cris Samorini, o evento terá a participação da engenheira civil Patricia Daher, gerente de Infraestrutura Interna da ArcelorMittal; e da médica Flávia Scherre, primeira mulher do Estado a conquistar a certificação para realizar cirurgias robóticas. A transmissão da conversa acontecerá no endereço agazeta.com.br/eventos. O bate-papo vai contar com a mediação da jornalista e colunista de A Gazeta Renata Rasseli.