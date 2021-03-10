Os desafios de Cris Samorini, primeira mulher a comandar a Findes

Cris Samorini, empresária e presidente da Federação das Indústrias do ES - Findes Crédito: Carlos Alberto Silva

“Eu achava que eu tinha noção do tamanho dos desafios. Eles são maiores". A constação foi feita por Cris Samorini, primeira mulher a assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado Espírito Santo (Findes).

A empresária, mãe e gestora assumiu a presidência de uma das mais importantes entidades do Estado há pouco mais de seis meses, em meio à pandemia de coronavírus. Ela reconhece que o momento é complicado, mas diz que quer ser lembrada após deixar o cargo por sua entrega à entidade.

E disposição e entrega são coisas que não faltam para Cris Samorini. Durante as cinco horas que a reportagem passou na sede da Findes, a presidente não parou uma única vez.

Confira mais detalhes sobre a rotina e os desafios da presidente da Findes:

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