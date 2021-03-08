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Três mulheres, três escolhas

O chamado de Máida: jovem largou tudo para ser freira em Vila Velha

Máida do Coração de Jesus, 28 anos, abandonou a carreira para se tornar freira. Confira como é a rotina dela e o relato sobre as escolhas e renúncias que precisou fazer

Publicado em 08 de Março de 2021 às 13:41

Carlos Alberto Silva

Carlos Alberto Silva

Publicado em 

08 mar 2021 às 13:41
Irmã Máida do Coração de Jesus, de 28 anos, mora na Fraternidade O Caminho com mais 14 jovens.
 Máida do Coração de Jesus, 28 anos, mora na fraternidade O Caminho, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Três mulheres, três escolhas que determinaram os destinos delas. Na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o jornal A Gazeta vai mostrar a rotina de uma freira, uma delegada e uma executiva no Espírito Santo. São histórias inspiradoras de coragem, conquistas e também de renúncias. 
A primeira história a ser contada é a de Máida do Coração de Jesus,  28 anos. Há cinco anos, ela decidiu largar todos os projetos pessoais e profissionais, como a carreira na área de Farmácia, para seguir a vida religiosa.
Máida, nome religioso que recebeu depois da consagração dos votos, faz parte da fraternidade O Caminho, localizada no bairro Santa Rita, em Vila Velha
A freira conta que desistiu de seguir a carreira farmacêutica para atender a um chamado de Deus. "A minha família sofreu muito com minha decisão. Quando você vê o seu filho optando por não ter nada, sendo que você lutou para ele ter tudo, é muito difícil", pondera.  
Confira como é a rotina de Máida e o relato dela sobre as escolhas e renúncias que precisou fazer. 

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