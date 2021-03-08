O chamado de Máida: jovem largou tudo para ser freira em Vila Velha

Máida do Coração de Jesus, 28 anos, mora na fraternidade O Caminho, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta vai mostrar a rotina de uma freira, uma delegada e uma executiva no Três mulheres, três escolhas que determinaram os destinos delas. Na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher , o jornalvai mostrar a rotina de uma freira, uma delegada e uma executiva no Espírito Santo . São histórias inspiradoras de coragem, conquistas e também de renúncias.

A primeira história a ser contada é a de Máida do Coração de Jesus, 28 anos. Há cinco anos, ela decidiu largar todos os projetos pessoais e profissionais, como a carreira na área de Farmácia, para seguir a vida religiosa.

Máida, nome religioso que recebeu depois da consagração dos votos, faz parte da fraternidade O Caminho, localizada no bairro Santa Rita, em Vila Velha

A freira conta que desistiu de seguir a carreira farmacêutica para atender a um chamado de Deus. "A minha família sofreu muito com minha decisão. Quando você vê o seu filho optando por não ter nada, sendo que você lutou para ele ter tudo, é muito difícil", pondera.