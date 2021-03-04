Rede Gazeta promove debate sobre liderança feminina

A ginecologia e obstetra Flávia é a primeira mulher do Espírito Santo a conquistar a certificação para realizar cirurgias robóticas. Formada em Medicina pelo Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), ela tem especialização para cirurgias ginecológicas, obstétricas, mastológicas e oncoginecológicas.

O gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, lembra que o evento já faz parte do calendário da empresa. “O Roda de Conversa foi o último projeto que conseguimos realizar presencialmente em 2020, e nossa expectativa era de poder repetir o formato neste ano. Entretanto, com o agravamento da pandemia, nós o transformamos para o digital para continuar cumprindo nosso propósito de debater temas urgentes dos dias atuais. Desta vez, falamos de equidade de gênero e do quanto ter mulheres líderes pode transformar a sociedade”, pontua.