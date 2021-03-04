Rede Gazeta promove debate sobre liderança feminina

Pelo quarto ano consecutivo, a Rede Gazeta vai promover um debate especial em comemoração ao Mês da Mulher. Na próxima quinta-feira (11), o público poderá acompanhar mais uma Roda de Conversa, dessa vez com o tema “Mulheres Líderes”. Com a participação da empresária Cris Samorini, da engenheira civil Patricia Daher e da médica Flávia Scherre, o evento vai discutir o espaço da mulher na liderança, em diferentes setores, e o que ainda precisa ser feito para ampliar esses lugares.
Cris é diretora comercial da Grafitusa e a primeira mulher a comandar a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), com mandato até 2023, e a terceira a representar o setor industrial no país. Ela já soma mais de 20 anos de carreira no setor industrial, com passagens também pela presidência do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Espírito Santo (Siges) e da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf/ES), além da vice-presidência do Centro da Indústria Capixaba (Cindes).
Já Patricia é gerente de Infraestrutura Interna da ArcelorMittal, empresa em que atua há 17 anos. Formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), ela é responsável por toda a operação ferroviária interna e manutenção da frota de equipamentos e malha ferroviária, bem como a manutenção civil geral da usina, entre outros processos, somando 198 funcionários e mais de 800 terceirizados nessa gestão.
A ginecologia e obstetra Flávia é a primeira mulher do Espírito Santo a conquistar a certificação para realizar cirurgias robóticas. Formada em Medicina pelo Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), ela tem especialização para cirurgias ginecológicas, obstétricas, mastológicas e oncoginecológicas.
O gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, lembra que o evento já faz parte do calendário da empresa. “O Roda de Conversa foi o último projeto que conseguimos realizar presencialmente em 2020, e nossa expectativa era de poder repetir o formato neste ano. Entretanto, com o agravamento da pandemia, nós o transformamos para o digital para continuar cumprindo nosso propósito de debater temas urgentes dos dias atuais. Desta vez, falamos de equidade de gênero e do quanto ter mulheres líderes pode transformar a sociedade”, pontua.
O bate-papo, com mediação da jornalista e colunista de A Gazeta Renata Rasseli, será transmitido ao vivo pelo site agazeta.com.br/eventos, às 16h30 do dia 11 de março. A live é uma realização de A Gazeta, com patrocínio de ArcelorMittal, Café Cafuso e Rede Meridional.
ASSISTA
- Roda de Conversa: Mulheres Líderes
- com Cris Samorini, Patricia Daher e Flávia Scherre
- dia 11 de março, às 16h30
- em agazeta.com.br/eventos