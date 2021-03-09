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Três mulheres, três escolhas

De família de policiais, Raffaella se mudou para o ES para ser delegada

A mineira Raffaella Almeida Aguiar teve exemplos dentro de casa sobre como é a vida de um policial. Hoje, ela comanda a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), sendo a primeira mulher a ocupar o cargo

Publicado em 09 de Março de 2021 às 14:15

Carlos Alberto Silva

Carlos Alberto Silva

Publicado em 

09 mar 2021 às 14:15
Arte para especial Três mulheres, três escolhas
Raffaella Almeida Aguiar, delegada titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher  Crédito: Carlos Alberto Silva
“Meu pai, minha mãe e meu irmão são policiais”. Depois de ouvir essas palavras, fica fácil entender porque o objetivo de Raffaella Almeida Aguiar, de 37 anos, sempre foi o de ser delegada de polícia. E ela conseguiu.
Raffaella cursou Direto em Juíz de Fora, cidade de Minas Gerais. Assim que soube do concurso para delegado de Polícia Civil no Espírito Santo, a mineira fez a mudança para ficar mais próxima do seu sonho.
Depois de quase sete anos de experiência como delegada, a jovem que um dia sonhou ser policial se tornou a chefe titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), sendo a primeira mulher a ocupar o cargo.  
Confira na entrevista mais sobre o dia a dia de Raffaella e os desafios da profissão que ela escolheu. 

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