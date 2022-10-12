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Leonel Ximenes

Padre Anderson apaga no Instagram vídeo com homilia pró-Bolsonaro

Postagem do sacerdote da Praia da Costa provocou polêmica entre seus seguidores na rede social

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 02:11

Públicado em 

12 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A homilia do padre Anderson ainda estava no Facebook na terça (11) à noite
A homilia do padre Anderson ainda estava no Facebook na terça (11) à noite Crédito: Facebook
Já não está mais disponível no Instagram do padre Anderson Gomes o vídeo polêmico em que ele, na homilia da missa do último domingo (9), analisa os dois candidatos que disputam o segundo turno para a Presidência da República.
Na mensagem aos fiéis da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, o pároco, que também é cantor, faz um perfil dos dois oponentes, critica Lula (PT), a quem chama de “ladrão”, e sugere apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem define apenas como “destemperado”, embora ele não cite o nome dos dois rivais.
O Instagram do popular padre Anderson tem mais de 60 mil seguidores. O vídeo da homilia causou grande repercussão e provocou centenas de acalorados comentários na página do sacerdote, a favor e contra ele.

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Entretanto, o mesmo vídeo ainda pode ser visto na página do religioso no Facebook, que tem 70 mil seguidores. A homilia, propriamente dita, suscitou 401 reações, 622 comentários e 94 compartilhamentos até a noite desta terça-feira (11).
O vídeo foi deletado um dia depois de a coluna publicar uma matéria comparando as homilias de Anderson com a do padre Kelder Brandão, da Paróquia Madre Teresa de Calcutá, em Itararé, que fica localizada na região do Bairro da Penha, marcada por grandes conflitos sociais.

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As duas homilias são completamente diferentes, ainda que proferidas por dois sacerdotes da Arquidiocese de Vitória. A do padre Kelder dá ênfase na questão social e aborda tópicos como emprego, educação, saúde, meio ambiente, direitos e liberdades e garantias individuais. O tom da mensagem é nitidamente favorável ao candidato petista.
A do padre Anderson, por sua vez, fala da importância de “perdoar” os dois candidatos e avança com considerações na pauta moral, tão bem ao gosto dos bolsonaristas, incluindo aborto, ideologia de gênero e drogas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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