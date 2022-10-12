Padre Anderson apaga no Instagram vídeo com homilia pró-Bolsonaro

Já não está mais disponível no Instagram
do padre Anderson Gomes o vídeo polêmico em que ele, na homilia da missa do último domingo (9), analisa os dois candidatos que disputam o segundo turno para a Presidência da República.
Na mensagem aos fiéis da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, o pároco, que também é cantor, faz um perfil dos dois oponentes, critica Lula
(PT), a quem chama de “ladrão”, e sugere apoio ao presidente Jair Bolsonaro
(PL), a quem define apenas como “destemperado”, embora ele não cite o nome dos dois rivais.
O Instagram
do popular padre Anderson tem mais de 60 mil seguidores. O vídeo da homilia causou grande repercussão e provocou centenas de acalorados comentários na página do sacerdote, a favor e contra ele.
Entretanto, o mesmo vídeo ainda pode ser visto na página do religioso no Facebook, que tem 70 mil seguidores. A homilia, propriamente dita, suscitou 401 reações, 622 comentários e 94 compartilhamentos até a noite desta terça-feira (11).
As duas homilias são completamente diferentes, ainda que proferidas por dois sacerdotes da Arquidiocese de Vitória. A do padre Kelder dá ênfase na questão social e aborda tópicos como emprego, educação, saúde, meio ambiente, direitos e liberdades e garantias individuais. O tom da mensagem é nitidamente favorável ao candidato petista.
A do padre Anderson, por sua vez, fala da importância de “perdoar” os dois candidatos e avança com considerações na pauta moral, tão bem ao gosto dos bolsonaristas, incluindo aborto, ideologia de gênero e drogas.