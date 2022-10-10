Jornalista perde a eleição, mas ganha cargo em prefeitura no ES

O jornalista Douglas Rafael Camargo, mais conhecido como Camargão, foi nomeado secretário de Comunicação da Prefeitura de Cariacica. Assinada pelo prefeito Euclério Sampaio
(União Brasil), a portaria com a nomeação foi publicada nesta segunda-feira (9) no Diário Oficial do Município.
O apresentador de TV vai receber R$ 12.646,20 de salário e assume o cargo no lugar de Jorge Saadi, que estava interinamente na função de secretário de Comunicação.
“É um excelente profissional e preenche todos os requisitos do cargo”, elogiou o prefeito.
Candidato a deputado estadual pelo PSD, Camargão teve 12.715 votos e não conseguiu se eleger. Aliás, como mostrou a coluna
, apenas Amaro Neto (Republicanos), que se reelegeu deputado federal, conseguiu sair vitorioso das urnas entre os 13 jornalistas que disputaram a eleição no Espírito Santo neste ano.