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Leonel Ximenes

Jornalista perde a eleição, mas ganha cargo em prefeitura no ES

Camargão foi nomeado secretário de Comunicação e receberá R$ 12,6 mil

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 15:24

Públicado em 

10 out 2022 às 15:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Camargão teve 12.715 votos e não conseguiu se eleger deputado estadual
Camargão teve 12.715 votos e não conseguiu se eleger deputado estadual Crédito: Facebook
O jornalista Douglas Rafael Camargo, mais conhecido como Camargão, foi nomeado secretário de Comunicação da Prefeitura de Cariacica. Assinada pelo prefeito Euclério Sampaio (União Brasil), a portaria com a nomeação foi publicada nesta segunda-feira (9) no Diário Oficial do Município.
O apresentador de TV vai receber R$ 12.646,20 de salário e assume o cargo no lugar de Jorge Saadi, que estava interinamente na função de secretário de Comunicação.
“É um excelente profissional e preenche todos os requisitos do cargo”, elogiou o prefeito.
Candidato a deputado estadual pelo PSD, Camargão teve 12.715 votos e não conseguiu se eleger. Aliás, como mostrou a coluna, apenas Amaro Neto (Republicanos), que se reelegeu deputado federal, conseguiu sair vitorioso das urnas entre os 13 jornalistas que disputaram a eleição no Espírito Santo neste ano.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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