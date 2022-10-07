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Leonel Ximenes

13 jornalistas candidatos, 1 eleito: veja a votação de cada um

Comunicadores disputaram cargos de deputado federal, deputado estadual e vice-governador

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 02:11

Públicado em 

07 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Philipe Lemos, Ted Conti, Torino Marques, Wesley Sathler, Camargão e Sandra Freitas: insucesso nas urnas
Philipe Lemos, Ted Conti, Torino Marques, Wesley Sathler, Camargão e Sandra Freitas: insucesso nas urnas Crédito: Divulgação
Philipe Lemos, Ted Conti, Torino Marques, Wesley Sathler, Camargão, Sandra Freitas, Arthur Wernersbach, Jorge Félix, Camila Domingues, Soraia Chiabai, Ferreira Neto, Liliajane. Todos esses nomes são mais ou menos conhecidos do grande público, mas apesar da popularidade, esses jornalistas não conseguiram votos suficientes para se eleger neste ano. A exceção é Amaro Neto, que conseguiu nas urnas seu segundo mandato consecutivo de deputado federal.
Os jornalistas disputaram diferentes cargos, de deputado federal e estadual até vice-governador. Para começar, o único vitorioso das eleições 2022: Amaro Neto (Republicanos) foi eleito com 52.375 votos em 2 de outubro, menos de um terço do que obteve em 2018 (181.813 votos).
Estreante na política, Philipe Lemos (PDT) até que não foi mal: faturou 45.260 votos, mas insuficientes para conquistar uma vaga de deputado federal. O deputado estadual Torino Marques (PTB), que também tentou uma vaga na Câmara dos Deputados, foi escolhido por apenas 6.604 votos.
Ted Conti, do PSB, que cumpriu quase três anos de mandato em Brasília como suplente de Paulo Foletto, conseguiu ficar na suplência mais uma vez, mas teve apenas 11.289 votos. O apresentador Wesley Sathler foi outro que não foi feliz na sua estreia na política: conseguiu minguados 1.232 votos pelo União Brasil para a Câmara Federal.

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Houve mais jornalistas disputando uma das 30 vagas na Assembleia Legislativa. Camargão, também estreante em eleições, faturou 12.175 votos pelo PSD. Sandra Freitas (União Brasil), que já concorreu para a Assembleia e para a Câmara de Vila Velha, não foi feliz mais uma vez e ficou na suplência com 4.464 votos. Arthur Wernersbach, do PMB, colheu 2.947 votos nas urnas.
Ferreira Neto, que já foi vereador em Vitória, não teve êxito neste pleito e foi votado por apenas 2.401 eleitores, ficando na suplência do seu partido, o Podemos. Liliajane, do União, não se elegeu, mas ficou na suplência (1.005 votos). Também candidato a estadual, Jorge Félix (PSC) teve o pior desempenho entre os jornalistas: faturou minguados 808 votos.

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Duas jornalistas disputaram o cargo de vice-governador este ano, mas não foram bem-sucedidas. Camila Domingues integrou a chapa de Aridelmo Teixeira, do Novo, que não se elegeu. Ficou em quinto lugar com 15.786 votos (0,76% dos votos válidos).

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Soraia Chiabai fez parceria com Capitão Sousa, do PSTU, que conseguiu apenas 4.505 votos para governador - 0,22% dos votos válidos, segundo dados do TSE.
Lição da eleição: nem sempre a popularidade e o conhecimento são suficientes para eleger um candidato. A política é um pouco mais complexa.

A VOTAÇÃO DOS JORNALISTAS

DEPUTADO FEDERAL
  • AMARO NETO (ELEITO) - 52.375 votos
  • PHILIPE LEMOS - 45.260 votos
  • TED CONTI - 11.289 votos
  • TORINO MARQUES - 6.604 votos
  • WESLEY SATHLER - 1.232 votos
DEPUTADO ESTADUAL
  • CAMARGÃO - 12.175 votos
  • SANDRA FREITAS - 4.464 votos
  • ARTHUR WERNERSBACH - 2.947 votos
  • FERREIRA NETO - 2.401 eleitores
  • LILIAJANE - 1.005 votos
  • JORGE FÉLIX - 808 votos
VICE-GOVERNADOR
  • CAMILA DOMINGUES/ARIDELMO - 15.786 votos
  • SORAIA CHIABAI/CAPITÃO SOUSA - 4.505 votos

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Correção

07/10/2022 - 2:18
Na primeira versão desta matéria, foi informado que Amaro Neto conquistou seu terceiro mandato de deputado federal. O correto é o segundo mandato. O texto também foi atualizado com a inclusão do jornalista Arthur Wernersbach, que concorreu para deputado estadual, perfazendo 13 jornalistas candidatos no total.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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