13 jornalistas candidatos, 1 eleito: veja a votação de cada um

Philipe Lemos, Ted Conti, Torino Marques, Wesley Sathler, Camargão e Sandra Freitas: insucesso nas urnas Crédito: Divulgação

Philipe Lemos, Ted Conti, Torino Marques, Wesley Sathler, Camargão, Sandra Freitas, Arthur Wernersbach, Jorge Félix, Camila Domingues, Soraia Chiabai, Ferreira Neto, Liliajane. Todos esses nomes são mais ou menos conhecidos do grande público, mas apesar da popularidade, esses jornalistas não conseguiram votos suficientes para se eleger neste ano. A exceção é Amaro Neto , que conseguiu nas urnas seu segundo mandato consecutivo de deputado federal.

Os jornalistas disputaram diferentes cargos, de deputado federal e estadual até vice-governador. Para começar, o único vitorioso das eleições 2022: Amaro Neto (Republicanos) foi eleito com 52.375 votos em 2 de outubro, menos de um terço do que obteve em 2018 (181.813 votos).

Estreante na política, Philipe Lemos (PDT) até que não foi mal: faturou 45.260 votos, mas insuficientes para conquistar uma vaga de deputado federal. O deputado estadual Torino Marques (PTB), que também tentou uma vaga na Câmara dos Deputados , foi escolhido por apenas 6.604 votos.

Ted Conti, do PSB, que cumpriu quase três anos de mandato em Brasília como suplente de Paulo Foletto, conseguiu ficar na suplência mais uma vez, mas teve apenas 11.289 votos. O apresentador Wesley Sathler foi outro que não foi feliz na sua estreia na política: conseguiu minguados 1.232 votos pelo União Brasil para a Câmara Federal.

Houve mais jornalistas disputando uma das 30 vagas na Assembleia Legislativa . Camargão, também estreante em eleições, faturou 12.175 votos pelo PSD. Sandra Freitas (União Brasil), que já concorreu para a Assembleia e para a Câmara de Vila Velha, não foi feliz mais uma vez e ficou na suplência com 4.464 votos. Arthur Wernersbach, do PMB, colheu 2.947 votos nas urnas.

Ferreira Neto, que já foi vereador em Vitória, não teve êxito neste pleito e foi votado por apenas 2.401 eleitores, ficando na suplência do seu partido, o Podemos. Liliajane, do União, não se elegeu, mas ficou na suplência (1.005 votos). Também candidato a estadual, Jorge Félix (PSC) teve o pior desempenho entre os jornalistas: faturou minguados 808 votos.

Duas jornalistas disputaram o cargo de vice-governador este ano, mas não foram bem-sucedidas. Camila Domingues integrou a chapa de Aridelmo Teixeira, do Novo, que não se elegeu. Ficou em quinto lugar com 15.786 votos (0,76% dos votos válidos).

Soraia Chiabai fez parceria com Capitão Sousa, do PSTU, que conseguiu apenas 4.505 votos para governador - 0,22% dos votos válidos, segundo dados do TSE.

Lição da eleição: nem sempre a popularidade e o conhecimento são suficientes para eleger um candidato. A política é um pouco mais complexa.

A VOTAÇÃO DOS JORNALISTAS

DEPUTADO FEDERAL

AMARO NETO (ELEITO) - 52.375 votos

PHILIPE LEMOS - 45.260 votos

TED CONTI - 11.289 votos

TORINO MARQUES - 6.604 votos

WESLEY SATHLER - 1.232 votos

DEPUTADO ESTADUAL

CAMARGÃO - 12.175 votos

SANDRA FREITAS - 4.464 votos

ARTHUR WERNERSBACH - 2.947 votos

FERREIRA NETO - 2.401 eleitores

LILIAJANE - 1.005 votos

JORGE FÉLIX - 808 votos

VICE-GOVERNADOR

CAMILA DOMINGUES/ARIDELMO - 15.786 votos

SORAIA CHIABAI/CAPITÃO SOUSA - 4.505 votos