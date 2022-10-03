Os casos engraçados que você precisa saber na eleição do ES

Urnas eletrônicas: a vontade do eleitor é soberana Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

Eleição é coisa séria, claro, mas é inegável que muitas situações engraçadas acontecem, principalmente envolvendo o nome de registro de candidatos na Justiça Eleitoral. A coluna compilou alguns deles e publica a relação a seguir. Tem cada nome…

FIGURAÇÃO

Candidato a deputado estadual, o ator Luciano Vianna ficou na suplência do PL com apenas 1.417 votos.

NA UTI

Leandro do Hospital (Republicanos) também só alcançou a suplência de uma vaga na Assembleia: 11.537 votos.

CANDIDATO VEGANO

Nada de churrasco da vitória: Paulinho do Churrasquinho (PDT) não se elegeu deputado estadual.

IVAN, QUE TERRÍVEL!

Lembram-se de Ivan Carlini, aquele que exerceu oito mandatos na Câmara de Vila Velha? Ele tinha prometido parar sua carreira política, mas resolveu se candidatar a deputado estadual pelo PSC. Foi reprovado nas urnas: 4.927 votos.

RODOU NA PISTA

Diferentemente do tricampeão mundial F1, o Piquet (Republicanos) do Espírito Santo não ganhou nada na eleição para deputado estadual.

ELEIÇÃO INSEGURA

Ex-secretário de Segurança Pública do ES e ex-prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda não conseguiu se eleger deputado federal por Goiás.

CARRETA DE POUCOS VOTOS

Candidato a federal, não foi só Max Filho que fracassou na eleição. Seu vice na Prefeitura de Vila Velha, Jorge Carreta, também não se deu bem na disputa para a Assembleia.

FALTOU COMBUSTÍVEL

Gasolina (PTB) teve 2.497 votos, pouco para ser eleito deputado estadual.

INFERNO ASTRAL

Gustavo Paraíso (PSC) conseguiu só 1.475 votos. Não vai para a Assembleia, lugar de cobras.

BUÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!

Candidato a estadual, Chupeta está chorando até agora: 1.273 votos. Está fora.

SOS

O ES teve cinco candidatos à Assembleia que são enfermeiros. Ninguém ganhou.

DANÇOU

JB Forrozão também fracassou na eleição para estadual.

EMPACOU

Zé da Égua idem.

SEM ISCA

Só faltou uma coisa para Lia da Pesca vencer a eleição: fisgar votos.

AGUADA

Problema também teve a Professora Penha do Sopão: os votos estavam muito ralos.

PERDEU O EQUILÍBRIO

Bruninho Garçom, por sua vez, carregou uma bandeja com pouquíssimos votos na eleição para o Legislativo estadual: 488.

COCHILOU

E o Vigilante Valdeir, hein? Se distraiu, teve 351 votos e está fora da Assembleia.

PARADA NA PONTA

Glória da Ponta, por sua vez, ficou pelo meio do caminho e perdeu o rumo na disputa para estadual.

O ELEITOR NÃO CHAMOU

Luiz do Uber (268 votos) foi tão mal votado que teve que cancelar sua viagem para a Assembleia.

PIOR QUE O VASCO

E o português Alexandre Mendes foi ouvir um tango depois da derrota da sua candidatura para deputado estadual (238 votos).

HELP!

Candidato a estadual derrotado, Jonh Lennon (assim mesmo) está até agora cantando “Yesterday”.

CONSTATAÇÃO