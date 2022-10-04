No ES, o cacique político do interior que elegeu um deputado da Capital

Ex-vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos teve muitos votos no Noroeste do Estado para deputado estadual Crédito: Divulgação

Um político capixaba que é a antítese daquilo que se convencionou ser a fórmula para conquistar eleitores dá demonstração de uma incontestável liderança em sua região, ao eleger a 250 quilômetros da Capital um deputado estadual de Vitória.

Jeito rude, cara sempre feia e de mau, do tipo que, segundo pessoas próximas a ele, é “sim, sim”, “não, não”, Enivaldo dos Anjos (sem partido), depois de reconquistar a Prefeitura de Barra de São Francisco após 30 anos de ter exercido o mandato e passar quase todo esse período fora da cidade, acaba de obter mais um feito invejável: eleger para deputado o seu sobrinho Mazinho dos Anjos (PSDB), com 20.731 votos.

Desde que resolveu apadrinhar politicamente o filho de seu irmão mais novo (Edmar Euzébio dos Anjos), o prefeito Enivaldo tem dito que “este não vai me trair”. E foi assim, com essa objetividade, que ele se comunicou o tempo inteiro com os eleitores da Região Noroeste, nas cidades ao redor de Barra de São Francisco.

Com isso, deu ao advogado e administrador Edmar Lorencini dos Anjos, o Mazinho, na região, 60% dos votos totais que o tucano obteve, ocupando a segunda vaga da federação formada por PSDB/Cidadania (as outras duas ficaram com o tucano Vandinho Leite e com Fabrício Gandini, do Cidadania, ambos reeleitos). Foram 12.406 votos distribuídos em seis municípios de liderança política de Enivaldo.

O que demonstra, ainda mais, a força política de Enivaldo é o fato de que, dessa votação regional, 9.784 votos saíram de dois municípios: Barra de São Francisco (7.041), cidade governada pelo tio do deputado eleito, e de Água Doce do Norte (2.743), fundada em 10 de maio de 1988 e administrada por um velho aliado de Enivaldo, o prefeito Abraão Lincoln. Os outros saíram de Ecoporanga (.1151), Mantenópolis (682), Águia Branca (410) e Vila Pavão (379).

Enivaldo dos Anjos: "Muitos municípios maiores do que o nosso não elegeram representante” Crédito: Ales

Curiosamente, Mazinho, candidato derrotado à Prefeitura de Vitória em 2020, não pôde contar com dois prefeitos antes aliados de Enivaldo: Elias Dalcol, de Ecoporanga, e Hermínio Espanhol, de Mantenópolis. Nesses dois municípios, sem os antigos companheiros, Enivaldo foi buscar o apoio de vereadores e outras lideranças da oposição. É promessa de emoções fortes para 2024.

Em Vitória, onde mora e foi vereador de 2017 a 2020, eleito com o apoio do então deputado Enivaldo, que presidia a CPI da Máfia dos Guinchos na Assembleia Legislativa, Mazinho dos Anjos teve 4.228 votos. Outros municípios onde foi bem votado foram: Vila Velha (1.022), Serra (552), Cariacica (528) e Guarapari (83).

Em agradecimento feito nesta segunda-feira (3), Enivaldo assume a paternidade política do sucesso do sobrinho: “As lideranças da região mostraram força e maturidade e souberam entender o processo político, juntando-se para eleger um deputado estadual para nos dar a garantia de dias melhores e de participação na administração do Estado. Muitos municípios maiores do que o nosso não elegeram representante”.

A liderança e capacidade de transferência de voto de Enivaldo foi constatada pela equipe de marketing da campanha que elegeu Albuino Azeredo (PDT) governador em 1990, segundo atesta o publicitário Rui Ribeiro Borges, que na época fazia parte da equipe: “Nenhuma liderança do Estado tinha tanta capacidade de transferir votos quanto Enivaldo”.