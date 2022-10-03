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Perfil dos eleitos

Saiba quem são os mais jovens e os mais velhos eleitos no ES

O mais jovem nasceu depois da implantação do plano real e o mais velho nasceu durante a época da Segunda Guerra Mundial

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 22:59

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

02 out 2022 às 22:59
Theodorico Ferraço e Lucas Polese são os candidatos mais velho e mais novo eleitos
Theodorico Ferraço e Lucas Polese são os candidatos mais velho e mais novo eleitos Crédito: Ales e Instagram/Montagem
A lista dos candidatos eleitos já está disponível. Com o resultado, é possível analisar a composição da Assembleia Legislativa do ES e representantes na Câmara dos Deputados e no Senado. Em agosto, A Gazeta publicou quem seria o candidato mais jovem e o mais velho concorrendo.
O candidato eleito mais velho, também era o mais velho concorrendo: Theodorico Ferraço (PP), que completará 85 anos em novembro, integrará o legislativo estadual. Em agosto, ainda como candidato, Ferraço disse à reportagem de A Gazeta: “Estou melhor do que muito jovem de 18 anos e ainda tenho muito a fazer, [a relação com a política] é até que a morte nos separe.”
Ferraço nasceu em 1937. Ou seja, tem 84 anos. É natural de Cachoeiro de Itapemirim, formado em Direito e foi eleito quatro vezes prefeito de Cachoeiro de Itapemirim (1972, 1988, 1996 e 2000). Foi deputado federal por três mandatos (1978, 1982 e 1994). Vai cumprir a partir do ano que vem seu sexto mandato como deputado estadual (1966, 1970, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022).

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O CANDIDATO MAIS NOVO ELEITO

Enquanto Ferraço tem, só de vida pública, 60 anos, Lucas Polese, o mais jovem deputado eleito, tem apenas 26 anos de vida, menos que a metade disso. Também eleito como deputado estadual, esta é a primeira eleição de Polese, que é webdsigner e natural de Colatina. Está há pelo menos seis anos envolvido em movimentos políticos no espectro político de direita, como na liderança do Instituto Liberal do Espírito Santo (Iles).
Em sua bio do Instagram, Lucas se diz “caçado por políticos do ES por combater a corrupção e a esquerda capixaba”.
Além dos dois, vale mencionar os candidatos Dr. Vitor (Podemos), com 36 anos, e Paulo Foletto (PSB), com 66 anos. Eles são, respectivamente, os candidatos mais jovem e mais velho eleitos para a Câmara dos Deputados, em Brasília.

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