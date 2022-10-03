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Eleições 2022

Veja a lista dos deputados estaduais eleitos no ES

Confira os nomes de quem vai ocupar as cadeiras na Assembleia Legislativa do Espírito Santo pelos próximos quatro anos

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 21:38

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

02 out 2022 às 21:38
Fachada da sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Fachada da sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Arte Geraldo Neto
Neste domingo (2), os eleitores capixabas escolheram os 30 deputados que estarão na Assembleia Legislativa a partir de 2023. O ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos) foi o mais votado. Os novos parlamentares tomarão posse no dia 1º de fevereiro do próximo ano, quando tem início a 20ª legislatura.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 534 pessoas disputaram uma cadeira na Assembleia estadual. A distribuição das vagas  envolve a contagem dos votos válidos — não entram os votos nulos e brancos — e o número de vagas na Casa, que são 30.
O resultado da divisão do total de votos válidos para o cargo de deputado estadual (cerca de 2 milhões) pelo número de cadeiras (30) é o chamado quociente eleitoral. Somente os partidos que atingirem esse montante terão direito a participar da distribuição das vagas. Neste ano, o quociente é de 69.242 votos.

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