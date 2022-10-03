Veja a lista dos deputados estaduais eleitos no ES

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 534 pessoas disputaram uma cadeira na Assembleia estadual. A distribuição das vagas envolve a contagem dos votos válidos — não entram os votos nulos e brancos — e o número de vagas na Casa, que são 30.

O resultado da divisão do total de votos válidos para o cargo de deputado estadual (cerca de 2 milhões) pelo número de cadeiras (30) é o chamado quociente eleitoral. Somente os partidos que atingirem esse montante terão direito a participar da distribuição das vagas. Neste ano, o quociente é de 69.242 votos.

