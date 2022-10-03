'Não vou ser inimigo de ninguém', diz Magno Malta sobre volta ao Senado

Magno Malta deu entrevista e comemorou a vitória ao lado de correligionários Crédito: Gedyson Viana

Eleito para o terceiro mandato como senador pelo Espírito Santo, Magno Malta (PL) comemorou a vitória ao lado de correligionários, no Comitê Central do partido, em Vila Velha , na noite deste domingo (2). E disse que vai voltar para Brasília (DF) com espírito renovado, disposto a não ser inimigo de ninguém e prometendo lutar pelo Estado, em busca de recursos para o desenvolvimento capixaba.

"Não vou chegar lá para ser inimigo de ninguém. Nunca desrespeitei ninguém. As pessoas não entendem uma pessoa que tem posição firme e criam narrativas. Mas quem teve uma vitória retumbante como essa, que Deus me deu, tem que ignorar tudo isso. Eu estarei lá como senador do Espírito Santo, defendendo o Espírito Santo", afirmou, em entrevista coletiva.

Depois de quatro anos fora do Senado , tendo sido derrotado em 2018 na busca pela reeleição, Magno conquistou a única vaga do Espírito Santo em disputa, com 821.189 votos, o equivalente a 41,95% dos votos válidos. Ele ficou à frente de Rose de Freitas (MDB), que somou 747.104 (38,17%).

Magno Pereira Malta nasceu na Bahia, tem 64 anos, é pastor, cantor gospel e político. Depois de um mandato como deputado federal, entre 1999 e 2002, chegou ao Senado após ser eleito em 2002. Em 2010, foi reeleito em uma coligação que tinha o atual governador Renato Casagrande (PSB) como candidato ao governo do Estado e Ricardo Ferraço (PSDB) na outra vaga para o Senado. Em 2018, tentou a reeleição, mas não venceu. Está filiado no PL há mais de 20 anos.

"Dos meus 20 anos de mandatos, 16 no Senado e 4 como deputado federal, sempre mandei recurso pra todos os municípios do Estado. E não fiz favor não. O recurso é muito simples: são 27% de imposto e tem que voltar. Nunca fui dar ordem de serviço e nunca fui a inauguração para botar faixa com meu nome. Esse é o diferencial", destacou Magno.

AGRONEGÓCIO E OBRAS

O senador eleito prometeu repetir essa mesma dedicação ao Estado no próximo mandato. E citou o agronegócio e obras de infraestrutura como objetivos na volta ao Senado.

"É esse tipo de luta que eu faço de forma destemida. E continuarei fazendo porque este Estado é pujante. O agronegócio deste país precisa ser incrementado e, no Espírito Santo, muito mais. Então, continuarei investindo na vida e lutando para que o Espírito Santo receba mais recursos e obras estruturantes, como a ferrovia que sairá do do Rio de Janeiro e chegará até Anchieta", apontou.

Diante da vitória as urnas, Magno disse que se sente tão em paz quanto em 2018, garantindo que não guardou rancor pela derrota sofrida naquela eleição.