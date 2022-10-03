'Não vou ser inimigo de ninguém', diz Magno Malta sobre volta ao Senado

Eleito para o terceiro mandato como senador pelo Espírito Santo, Magno Malta (PL) comemorou a vitória ao lado de correligionários, no Comitê Central do partido, em Vila Velha, na noite deste domingo (2). E disse que vai voltar para Brasília (DF) com espírito renovado, disposto a não ser inimigo de ninguém e prometendo lutar pelo Estado, em busca de recursos para o desenvolvimento capixaba.
"Não vou chegar lá para ser inimigo de ninguém. Nunca desrespeitei ninguém. As pessoas não entendem uma pessoa que tem posição firme e criam narrativas. Mas quem teve uma vitória retumbante como essa, que Deus me deu, tem que ignorar tudo isso. Eu estarei lá como senador do Espírito Santo, defendendo o Espírito Santo", afirmou, em entrevista coletiva.
Depois de quatro anos fora do Senado, tendo sido derrotado em 2018 na busca pela reeleição, Magno conquistou a única vaga do Espírito Santo em disputa, com 821.189 votos, o equivalente a 41,95% dos votos válidos. Ele ficou à frente de Rose de Freitas (MDB), que somou 747.104 (38,17%).
Magno Pereira Malta nasceu na Bahia, tem 64 anos, é pastor, cantor gospel e político. Depois de um mandato como deputado federal, entre 1999 e 2002, chegou ao Senado após ser eleito em 2002. Em 2010, foi reeleito em uma coligação que tinha o atual governador Renato Casagrande (PSB) como candidato ao governo do Estado e Ricardo Ferraço (PSDB) na outra vaga para o Senado. Em 2018, tentou a reeleição, mas não venceu. Está filiado no PL há mais de 20 anos.
"Dos meus 20 anos de mandatos, 16 no Senado e 4 como deputado federal, sempre mandei recurso pra todos os municípios do Estado. E não fiz favor não. O recurso é muito simples: são 27% de imposto e tem que voltar. Nunca fui dar ordem de serviço e nunca fui a inauguração para botar faixa com meu nome. Esse é o diferencial", destacou Magno.
AGRONEGÓCIO E OBRAS
O senador eleito prometeu repetir essa mesma dedicação ao Estado no próximo mandato. E citou o agronegócio e obras de infraestrutura como objetivos na volta ao Senado.
"É esse tipo de luta que eu faço de forma destemida. E continuarei fazendo porque este Estado é pujante. O agronegócio deste país precisa ser incrementado e, no Espírito Santo, muito mais. Então, continuarei investindo na vida e lutando para que o Espírito Santo receba mais recursos e obras estruturantes, como a ferrovia que sairá do do Rio de Janeiro e chegará até Anchieta", apontou.
Diante da vitória as urnas, Magno disse que se sente tão em paz quanto em 2018, garantindo que não guardou rancor pela derrota sofrida naquela eleição.
"Eu não perdi em 2018. Em 2018, eu cumpri a missão. Eu fui pro lugar de (Jair) Bolsonaro (então candidato a presidente), que estava esfaqueado. (Fernando) Haddad hoje não é o presidente da República, mas seria. Então, nada me moveu. Eu estou tão em paz quanto estava naquela época. Quando eu voltei, o Espírito Santo nunca me traiu. De jeito nenhum! O Espírito Santo me deu tudo!", afirmou.