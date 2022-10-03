Quem é Manato, que disputa o segundo turno para governo do ES?

Manato em seu comitê, após o resultado confirmando o segundo turno Crédito: Fernando Madeira

Com 38,43% dos votos, Manato (PL) enfrenta o segundo turno pelo governo do Espírito Santo contra Renato Casagrande (PSB), no dia 30 de outubro. Na última pesquisa Ipec, divulgada no sábado (1º), o candidato tinha 25% dos votos válidos. Na manhã deste domingo (1º), em entrevista à A Gazeta, compartilhou estar confiante com o segundo turno. Bolsonarista assumido, disse ser o candidato do presidente no Espírito Santo na campanha de 2022.

Natural de Alegre, no Sul do Estado, Carlos Humberto Manato tem 65 anos e é casado com a deputada federal Soraya Manato (PTB), que não conseguiu se reeleger para o cargo neste pleito. O casal tem dois filhos.

Médico ginecologista, o candidato já foi deputado federal por quatro mandatos (2003-2008). Em 2018, concorreu ao pleito do Palácio Anchieta, mas não foi eleito.

Manato começou na política em 2013, no Solidariedade, com seu primeiro mandato como deputado federal. Em 2014, migrou para o Partido Democrata Socialista (PDT). No mesmo ano se filiou ao Partido Social Liberal (PSL) mas, com a mudança de Jair Bolsonaro para o Partido Liberal (PL), também trocou de sigla.

No plano de governo desta eleição, cita 89 propostas divididas entre as áreas de Educação/Cultura (37), Segurança (19), Saúde/Assistência Social (13), Obras e Infraestrutura (9), Meio Ambiente (5), Emprego (4) e Transporte (2) – não há nenhuma proposta para a área de Habitação. Durante a sua campanha, defendeu querer "um governo para todos os capixabas".