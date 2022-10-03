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Eleições 2022

Casagrande x Manato: o segundo turno é outra eleição

Neste segundo turno, tudo indica que teremos um "todos contra um": Manato, Guerino Zanon, Audifax e Aridelmo “versus” Casagrande

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 21:02

Públicado em 

02 out 2022 às 21:02
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Na reta final das eleições para o governo estadual, a polarização nacional levou a corrida ao Palácio Anchieta para o segundo turno. O ponto de mutação pode ter sido o último debate na TV Gazeta, na terça-feira (27) passada.
Uma reviravolta que se deu a partir daí, na última hora. A indecisão ainda era alta e a volatilidade do voto pairava.
Neste segundo turno, tudo indica que teremos um "todos contra um": Manato, Guerino ZanonAudifax e Aridelmo “versus” Casagrande. Mais polarização à vista.
Renato Casagrande vai para o segundo turno com desvantagem relativa. Sua expectativa de vitória foi revertida. É um efeito simbólico. Ele vai precisar fazer ajustes na sua política de alianças.

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Carlos Manato vai precisar fortalecer a sua âncora com Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. E consolidar a sua potencial aliança com o PSD, o Rede e o Novo.
O segundo turno tende a aumentar a polarização e os decibéis. Está em jogo a troca da guarda na política capixaba.
O Republicanos poderá ter papel muito relevante no segundo turno, mantendo a tendência de se tornar a terceira força na política capixaba.
Vale relembrar a máxima das eleições: o segundo turno é outra eleição.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

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Carlos Manato espírito santo Renato Casagrande Eleições 2022 Palácio Anchieta
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