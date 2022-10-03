Casagrande x Manato: o segundo turno é outra eleição

Uma reviravolta que se deu a partir daí, na última hora. A indecisão ainda era alta e a volatilidade do voto pairava.

Audifax e Neste segundo turno, tudo indica que teremos um "todos contra um": Manato, Guerino Zanon Aridelmo “versus” Casagrande. Mais polarização à vista.

Renato Casagrande vai para o segundo turno com desvantagem relativa. Sua expectativa de vitória foi revertida. É um efeito simbólico. Ele vai precisar fazer ajustes na sua política de alianças.

Já Carlos Manato vai precisar fortalecer a sua âncora com Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. E consolidar a sua potencial aliança com o PSD, o Rede e o Novo.

O segundo turno tende a aumentar a polarização e os decibéis. Está em jogo a troca da guarda na política capixaba.

O Republicanos poderá ter papel muito relevante no segundo turno, mantendo a tendência de se tornar a terceira força na política capixaba.