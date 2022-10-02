Casagrande e Manato vão disputar o segundo turno no dia 30 de outubro Crédito: Arte A Gazeta

O resultado da apuração para governador do Espírito Santo nas eleições de 2022 mudou o cenário de 28 anos sem segundo turno no Estado. Com uma diferença de cerca de oito pontos percentuais, Renato Casagrande (46,94%) e Carlos Manato (38,48%) disputarão a principal cadeira do Palácio Anchieta no dia 30 de outubro.

Até então, a última vez em que houve segundo turno para governador no Estado tinha sido em 1994, quando Vitor Buaiz (PT), com 46,63% dos votos, superou o então deputado Cabo Camata (PSD), que teve 27,33%. Buaiz foi eleito tendo como vice justamente Casagrande, que agora tentará a reeleição no segundo turno.

Your browser does not support the audio element. Segundo turno no governo do ES - primeira vez em 28 anos

Com o quadro atual, é a primeira vez que o Espírito Santo enfrenta um segundo turno com possibilidade de um governador atuante se reeleger. Em 1994, a reeleição ainda não era permitida. Isso se tornou possível somente em 1997, quando a Lei 9.504 foi aprovada na Câmara, em 30 de setembro.

De lá para cá, por seis vezes, os governadores do Estado foram eleitos no primeiro turno: José Ignácio Ferreira (1998), Paulo Hartung (2002 e 2006), Renato Casagrande (2010), Paulo Hartung (2014) e Renato Casagrande (2018).

VOTAÇÃO

O Estado alcançou 100% das 9.239 seções apuradas às 20h42. Casagrande teve 976.652 votos, o que representa 46,94% dos votos válidos, enquanto Manato registrou 800.598 votos, alcançando 38,48% dos votos válidos.

Em terceiro lugar ficou o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), com 146.177 votos (7,03% dos votos válidos), e em quarto o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), com 135.512 votos (6,51%).

Na sequência ficaram Aridelmo Teixeira (Novo), com 15.786 votos (0,76%), Capitão Vinicius Sousa (PSTU) que teve 4.505 votos (0,22%) e, por último, Cláudio Paiva (PRTB), que recebeu 1.418 votos (0,07%).

Ao todo, foram 2.080.648 de votos válidos para governador no Estado (90,01% do total geral). Votaram em branco 101.146 (4,37%) e anularam 129.835 (5,62%). O Espírito Santo registrou 20,77% de abstenções, com 606.085 eleitores que não compareceram.

PERFIL DOS CANDIDATOS

Natural de Castelo, Renato Casagrande, de 61 anos, é formado em Engenharia Florestal e Direito e está filiado ao PSB há 35 anos. Foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual. Em 2010 e 2018 foi eleito governador do Espírito Santo. Também já atuou como secretário de Estado de Agricultura, secretário municipal de Meio Ambiente da Serra e secretário municipal de Desenvolvimento Rural do município de Castelo. Se eleito, seu vice será o ex-senador e ex-vice-governador Ricardo Ferraço do PSDB.