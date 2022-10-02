O resultado da apuração para governador do Espírito Santo nas eleições de 2022 mudou o cenário de 28 anos sem segundo turno no Estado. Com uma diferença de cerca de oito pontos percentuais, Renato Casagrande (46,94%) e Carlos Manato (38,48%) disputarão a principal cadeira do Palácio Anchieta no dia 30 de outubro.
Até então, a última vez em que houve segundo turno para governador no Estado tinha sido em 1994, quando Vitor Buaiz (PT), com 46,63% dos votos, superou o então deputado Cabo Camata (PSD), que teve 27,33%. Buaiz foi eleito tendo como vice justamente Casagrande, que agora tentará a reeleição no segundo turno.
Segundo turno no governo do ES - primeira vez em 28 anos
Com o quadro atual, é a primeira vez que o Espírito Santo enfrenta um segundo turno com possibilidade de um governador atuante se reeleger. Em 1994, a reeleição ainda não era permitida. Isso se tornou possível somente em 1997, quando a Lei 9.504 foi aprovada na Câmara, em 30 de setembro.
De lá para cá, por seis vezes, os governadores do Estado foram eleitos no primeiro turno: José Ignácio Ferreira (1998), Paulo Hartung (2002 e 2006), Renato Casagrande (2010), Paulo Hartung (2014) e Renato Casagrande (2018).
VOTAÇÃO
O Estado alcançou 100% das 9.239 seções apuradas às 20h42. Casagrande teve 976.652 votos, o que representa 46,94% dos votos válidos, enquanto Manato registrou 800.598 votos, alcançando 38,48% dos votos válidos.
Em terceiro lugar ficou o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), com 146.177 votos (7,03% dos votos válidos), e em quarto o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), com 135.512 votos (6,51%).
Na sequência ficaram Aridelmo Teixeira (Novo), com 15.786 votos (0,76%), Capitão Vinicius Sousa (PSTU) que teve 4.505 votos (0,22%) e, por último, Cláudio Paiva (PRTB), que recebeu 1.418 votos (0,07%).
Ao todo, foram 2.080.648 de votos válidos para governador no Estado (90,01% do total geral). Votaram em branco 101.146 (4,37%) e anularam 129.835 (5,62%). O Espírito Santo registrou 20,77% de abstenções, com 606.085 eleitores que não compareceram.
Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira todos os resultados na página de apuração.
PERFIL DOS CANDIDATOS
Natural de Castelo, Renato Casagrande, de 61 anos, é formado em Engenharia Florestal e Direito e está filiado ao PSB há 35 anos. Foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual. Em 2010 e 2018 foi eleito governador do Espírito Santo. Também já atuou como secretário de Estado de Agricultura, secretário municipal de Meio Ambiente da Serra e secretário municipal de Desenvolvimento Rural do município de Castelo. Se eleito, seu vice será o ex-senador e ex-vice-governador Ricardo Ferraço do PSDB.
Carlos Manato é médico, tem 65 anos e nasceu em Alegre. É casado com a deputada federal Soraya Manato (PTB) e tem dois filhos. Foi candidato ao governo do ES em 2018 e ficou em 2º lugar. Bolsonarista, se filiou em 2018 ao PSL. Com a mudança do presidente Jair Bolsonaro para o PL, também trocou de sigla. Antes, esteve no Solidariedade e no PDT.