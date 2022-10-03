Lula venceu em 14 estados e Bolsonaro em 12. Confira o mapa

Os brasileiros terão que voltar às urnas no dia 30 de outubro para decidir quem será o presidente do Brasil entre 2023 e 2026. Os candidatos à presidência Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputarão o segundo turno após terem atingido, respectivamente, 48,31% e 43,30% dos votos válidos após 99,53% das urnas apuradas.
O candidato do Partido dos Trabalhadores venceu em todos os estados do Nordeste e teve grande porcentagem de votos em cidades como Caetés (PE), onde alcançou 98,35% dos votos, São Lourenço do Piauí (PI), onde teve 88,52% e São Bentinho (PA), em que chegou á marca 82,63% dos votos válidos.
Já o atual presidente teve maior aderência de eleitores do Sul e Centro-Oeste, regiões onde foi o mais votado em todos os seis estados. Os votos em Jair Bolsonaro ficaram entre 60% e 85% em quase todos os municípios dessa região. Entre as cidades com alto percentual de votos no candidato do PL estão Tapejara (RS), com 68,99%, Nova Pádua (RS), com 83,98% e Santa Cruz do Xingu (MT), com 63,59% dos votos em Bolsonaro.
Nas demais regiões, os dois concorrentes ao cargo máximo do país não foram majoritários, ou seja, eles dividiram a região entre azul e vermelho. No Sudeste, por exemplo, Lula venceu em Minas Gerais, mas os outros três estados preferiram Bolsonaro. Já no Norte, três estados decidiram pelo candidato do Partido Liberal e outros quatro, por Lula.
* MIKAELLA MOZER é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão do editor RAFAEL BRAZ.