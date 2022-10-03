Lula venceu em 14 estados e Bolsonaro em 12. Confira o mapa

O candidato do Partido dos Trabalhadores venceu em todos os estados do Nordeste e teve grande porcentagem de votos em cidades como Caetés (PE), onde alcançou 98,35% dos votos, São Lourenço do Piauí (PI), onde teve 88,52% e São Bentinho (PA), em que chegou á marca 82,63% dos votos válidos.