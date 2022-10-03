Confira a lista com todos os eleitos nas eleições no ES

Dois milhões trezentos e onze mil e seiscentos e vinte e nove (2.311.629) pessoas foram às urnas do Espírito Santo neste domingo (2) votar nas eleições gerais. Entre os destaques, o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) obteve 138.523 votos e se tornou o deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo. Para deputado federal, Hélder Salomão (PT) se reelegeu como o mais votado do ES para o Congresso Nacional. Na corrida pelo Senado, Magno Malta (PL) venceu Rose de Freitas (MDB) e volta ao cargo quatro anos após ser derrotado por Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos) em 2018. Já a corrida pelo Governo do Estado será decidida entre o atual governador Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL).