Casagrande venceu em 64 cidades do ES; Manato ganhou em 13. Veja mapa

Renato Casagrande e Carlos Manato vão disputar o segundo turno Crédito: Geraldo Neto

O candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) foi o mais bem votado, no primeiro turno das Eleições 2022, em 64 cidades do Espírito Santo. Conquistou ainda a liderança na disputa dos cinco municípios da Grande Vitória. Já Carlos Manato (PL) obteve a vitória em 13 cidades, localizadas majoritariamente nas Regiões Sul e Serrana.

Na votação realizada neste domingo (2), Casagrande teve 976.652 votos, o que representa 46,94% dos votos válidos, enquanto Manato registrou 800.598 votos, alcançando 38,48% dos votos válidos.

Dessa forma, os capixabas voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher o comando do Palácio Anchieta. A última eleição capixaba que foi para o segundo turno foi em 1994, quando Vitor Buaiz (PT) foi para a disputa em segundo turno com o deputado Cabo Camata (PSD).

ONDE CASAGRANDE VENCEU NO ES

O atual governador, que disputa a reeleição, conquistou a liderança da votação em 64 cidades do Espírito Santo, com maior destaque para as localizadas nas Regiões Norte e Noroeste.

Em sete cidades, ele alcançou mais de 70% dos votos válidos, ficando no extremo Norte os dois municípios que deram a ele a melhor colocação. São elas:

Ponto Belo - 77,75%

- 77,75% Mucurici - 75,32%

- 75,32% Muniz Freire - 74,21%

- 74,21% Alto Rio Novo - 72,54%

- 72,54% São José do Calçado - 72,18%

- 72,18% Apiacá - 71,71%

71,71% Águia Branca - 70,87%

Em outros sete municípios, ele registrou as piores votações, em uma delas tendo menos de 30% dos votos locais direcionados à escolha do novo governante. Confira:

Santa Maria de Jetibá - 39,26%

- 39,26% Cachoeiro - 37,59%

- 37,59% Colatina - 37,50%

37,50% Venda Nova do Imigrante - 35,23%

- 35,23% Marataízes - 34,89%

- 34,89% Itapemirim - 31,32%

- 31,32% Linhares - 28,26%

ONDE MANATO FOI MELHOR NO ES

O candidato Carlos Manato (PL) obteve melhor votação, liderando as urnas em 13 cidades, localizadas principalmente nas Regiões Sul e Serrana. Em duas delas, conquistou mais de 60% dos votos válidos. São elas:

Itapemirim - 62,77%

- 62,77% Marataízes - 60,73%

- 60,73% Cachoeiro - 57,32%

- 57,32% Santa Maria de Jetibá - 55,92%

- 55,92% Rio Novo do Sul - 55,49%

- 55,49% Venda Nova do Imigrante - 53,48%

- 53,48% Vargem Alta - 51,79

- 51,79 Irupi - 51,01%

51,01% Domingos Martins - 49,92%

- 49,92% Ibatiba - 49,69%

- 49,69% Castelo - 49,34%

49,34% Guarapari - 49,06%

- 49,06% Colatina - 42,21%

As duas piores votações, com menos de 20% dos votos válidos, ele recebeu em cidades do Norte capixaba. São elas:

Mucurici - 19,86%

19,86% Conceição da Barra - 19,7%

VITÓRIA DE GUERINO SÓ EM LINHARES

A única cidade onde o candidato Guerino Zanon (PSD) conquistou a maior votação foi em Linhares (43,59%) dos votos. No município Casagrande teve a sua pior expressão, alcançando 28,26% dos votos.