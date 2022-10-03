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Mapa de votação

Casagrande venceu em 64 cidades do ES; Manato ganhou em 13. Veja mapa

Renato Casagrande (PSB) venceu na Grande Vitória e em cidades localizadas, principalmente, no Norte do Estado; já Carlos Manato (PL) teve votação mais expressiva nas Regiões Sul e Serrana

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 23:50

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

02 out 2022 às 23:50
Capa full - Governo
Renato Casagrande e Carlos Manato vão disputar o segundo turno Crédito: Geraldo Neto
O candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) foi o mais bem votado, no primeiro turno das Eleições 2022, em 64 cidades do Espírito Santo. Conquistou ainda a liderança na disputa dos cinco municípios da Grande Vitória. Já Carlos Manato (PL) obteve a vitória em 13 cidades, localizadas majoritariamente nas Regiões Sul e Serrana.
Na votação realizada neste domingo (2), Casagrande teve 976.652 votos, o que representa 46,94% dos votos válidos, enquanto Manato registrou 800.598 votos, alcançando 38,48% dos votos válidos.
Dessa forma, os capixabas voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher o comando do Palácio Anchieta. A última eleição capixaba que foi para o segundo turno foi em 1994, quando Vitor Buaiz (PT) foi para a disputa em segundo turno com o deputado Cabo Camata (PSD).

ONDE CASAGRANDE VENCEU NO ES

O atual governador, que disputa a reeleição, conquistou a liderança da votação em 64 cidades do Espírito Santo, com maior destaque para as localizadas nas Regiões Norte e Noroeste.
Em sete cidades, ele alcançou mais de 70% dos votos válidos, ficando no extremo Norte os dois municípios que deram a ele a melhor colocação. São elas:
  • Ponto Belo - 77,75%
  • Mucurici - 75,32%
  • Muniz Freire - 74,21%
  • Alto Rio Novo - 72,54%
  • São José do Calçado - 72,18%
  • Apiacá - 71,71%
  • Águia Branca - 70,87%
Em outros sete municípios, ele registrou as piores votações, em uma delas tendo  menos de 30% dos votos locais direcionados à escolha do novo governante.  Confira:
  • Santa Maria de Jetibá - 39,26%
  • Cachoeiro - 37,59%
  • Colatina - 37,50%
  • Venda Nova do Imigrante - 35,23%
  • Marataízes - 34,89%
  • Itapemirim - 31,32%
  • Linhares - 28,26%

ONDE MANATO FOI MELHOR NO ES

O candidato Carlos Manato (PL) obteve melhor votação, liderando as urnas em 13 cidades, localizadas principalmente nas Regiões Sul e Serrana. Em duas delas, conquistou mais de 60% dos votos válidos. São elas:
  • Itapemirim - 62,77%
  • Marataízes - 60,73%
  • Cachoeiro - 57,32%
  • Santa Maria de Jetibá - 55,92%
  • Rio Novo do Sul - 55,49%
  • Venda Nova do Imigrante - 53,48%
  • Vargem Alta - 51,79
  • Irupi - 51,01%
  • Domingos Martins - 49,92%
  • Ibatiba - 49,69%
  • Castelo - 49,34%
  • Guarapari - 49,06%
  • Colatina - 42,21%
As duas piores votações, com menos de 20% dos votos válidos, ele recebeu em cidades do Norte capixaba. São elas:
  • Mucurici - 19,86%
  • Conceição da Barra - 19,7%

VITÓRIA DE GUERINO SÓ EM LINHARES

A única cidade onde o candidato Guerino Zanon (PSD)  conquistou a maior votação foi em Linhares (43,59%) dos votos. No município Casagrande teve a sua pior  expressão, alcançando 28,26% dos votos.

Atualização

03/10/2022 - 1:45
Foi atualizada a informação sobre as cidades onde o candidato Renato Casagrande (PSB) teve os piores desempenhos. Anteriormente foi informado que ele,  em sete cidades, registrou menos de 30% dos votos válidos, mas o correto é que entre estas localidades, em uma delas a votação do candidato foi interior a 30% dos votos válidos.

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