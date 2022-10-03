Casagrande venceu em 64 cidades do ES; Manato ganhou em 13. Veja mapa

O candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) foi o mais bem votado, no primeiro turno das Eleições 2022, em 64 cidades do Espírito Santo. Conquistou ainda a liderança na disputa dos cinco municípios da Grande Vitória. Já Carlos Manato (PL) obteve a vitória em 13 cidades, localizadas majoritariamente nas Regiões Sul e Serrana.
Na votação realizada neste domingo (2), Casagrande teve 976.652 votos, o que representa 46,94% dos votos válidos, enquanto Manato registrou 800.598 votos, alcançando 38,48% dos votos válidos.
Dessa forma, os capixabas voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher o comando do Palácio Anchieta. A última eleição capixaba que foi para o segundo turno foi em 1994, quando Vitor Buaiz (PT) foi para a disputa em segundo turno com o deputado Cabo Camata (PSD).
ONDE CASAGRANDE VENCEU NO ES
O atual governador, que disputa a reeleição, conquistou a liderança da votação em 64 cidades do Espírito Santo, com maior destaque para as localizadas nas Regiões Norte e Noroeste.
Em sete cidades, ele alcançou mais de 70% dos votos válidos, ficando no extremo Norte os dois municípios que deram a ele a melhor colocação. São elas:
- Ponto Belo - 77,75%
- Mucurici - 75,32%
- Muniz Freire - 74,21%
- Alto Rio Novo - 72,54%
- São José do Calçado - 72,18%
- Apiacá - 71,71%
- Águia Branca - 70,87%
Em outros sete municípios, ele registrou as piores votações, em uma delas tendo menos de 30% dos votos locais direcionados à escolha do novo governante. Confira:
- Santa Maria de Jetibá - 39,26%
- Cachoeiro - 37,59%
- Colatina - 37,50%
- Venda Nova do Imigrante - 35,23%
- Marataízes - 34,89%
- Itapemirim - 31,32%
- Linhares - 28,26%
ONDE MANATO FOI MELHOR NO ES
O candidato Carlos Manato (PL) obteve melhor votação, liderando as urnas em 13 cidades, localizadas principalmente nas Regiões Sul e Serrana. Em duas delas, conquistou mais de 60% dos votos válidos. São elas:
- Itapemirim - 62,77%
- Marataízes - 60,73%
- Cachoeiro - 57,32%
- Santa Maria de Jetibá - 55,92%
- Rio Novo do Sul - 55,49%
- Venda Nova do Imigrante - 53,48%
- Vargem Alta - 51,79
- Irupi - 51,01%
- Domingos Martins - 49,92%
- Ibatiba - 49,69%
- Castelo - 49,34%
- Guarapari - 49,06%
- Colatina - 42,21%
As duas piores votações, com menos de 20% dos votos válidos, ele recebeu em cidades do Norte capixaba. São elas:
- Mucurici - 19,86%
- Conceição da Barra - 19,7%
VITÓRIA DE GUERINO SÓ EM LINHARES
A única cidade onde o candidato Guerino Zanon (PSD) conquistou a maior votação foi em Linhares (43,59%) dos votos. No município Casagrande teve a sua pior expressão, alcançando 28,26% dos votos.
Atualização
03/10/2022 - 1:45
Foi atualizada a informação sobre as cidades onde o candidato Renato Casagrande (PSB) teve os piores desempenhos. Anteriormente foi informado que ele, em sete cidades, registrou menos de 30% dos votos válidos, mas o correto é que entre estas localidades, em uma delas a votação do candidato foi interior a 30% dos votos válidos.