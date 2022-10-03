Manato (PL) comemorou o resultado que o levou para o segundo turno na disputa pelo governo do ES Crédito: Fernando Madeira

Confirmado no segundo turno na disputa pelo governo do Espírito Santo, Carlos Manato (PL) agora já pensa sua estratégia para tentar superar o candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB), na eleição do dia 30 de outubro. Após conquistar 800.598 votos, o equivalente a 38,48% dos votos válidos, o candidato declarou que agora vai em busca de alianças. Casagrande terminou o 1º turno com 46,94% dos votos.

Your browser does not support the audio element. Manato quer apoio de candidatos derrotados para vencer Casagrande no 2° turno

O candidato do PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, acompanhou a apuração dentro de casa no bairro Mata da Praia, em Vitória, ao lado de poucos familiares. Logo após a contabilização dos votos no Espírito Santo, Manato recebeu os apoiadores no salão de festas do prédio. Em entrevista coletiva à imprensa no local, ele detalhou que deve buscar os apoios a partir de segunda-feira (3).

"Com certeza vou buscar apoio. Conversamos antes, fizemos um acordo de que estaríamos todos juntos. Vou conversar com todos eles. Agora, quem perdeu a eleição vai embora, então vamos trazer um leque muito grande. Tenho acordo com Guerino [Zanon, do PSD], mas vou falar com todos os outros" Carlos Manato - Cadidato do PL ao governo do Estado

Manato também aproveitou sua comemoração para agradecer a confiança que recebeu de seus eleitores, e exaltar seu programa de governo. “Agradeço ao povo capixaba por reconhecer o nosso trabalho. A sociedade capixaba absorveu o nosso plano de governo, que é o melhor. O nosso programa é o melhor, tem a meritocracia. Não temos obras paradas, vamos fazer um conjunto de coisas para tentar vencer", pontuou.

Comparando o tempo de televisão e a verba destinada a cada candidato, Manato chegou a afirmar que o 1º turno foi "Davi contra Golias", se referindo ao atual governador Renato Casagrande (PSB). "A partir de agora, teremos 5 minutos, igual ao outro candidato", lembra.

Como fez em toda a sua campanha, Manato reafirmou sua conexão com o presidente Jair Bolsonaro e declarou fôlego renovado para a disputa do segundo turno. Ele citou também o senador eleito Magno Malta (PL). A tendência, segundo Manato, é que o senador eleito e o atual presidente apareçam mais durante a campanha ao governo.