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Eleições 2022

Conheça o perfil dos deputados estaduais eleitos no ES

Com mais novatos do que reeleitos, veja a nova composição da Assembleia Legislativa do Estado, que começa a atuar em fevereiro de 2023

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 23:45

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

02 out 2022 às 23:45
Assembleia Legislativa: sessões especiais ou solenes polêmicas
Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Wellington Abner/Ales
Os eleitores capixabas escolheram, neste domingo (2), os 30 deputados que estarão na Assembleia Legislativa pelos próximos quatro anos. O ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) foi o mais votado, batendo um recorde histórico. Já o ex-prefeito de Iúna Coronel Weliton (PTB) foi quem obteve menos votos entre aqueles que conseguiram se eleger, com 12.176.
Também houve recorde na votação de uma mulher para a Assembleia com Camila Valadão (PSOL), que obteve 52,2 mil votos.
Os novos parlamentares tomarão posse no dia 1º de fevereiro do próximo ano, quando tem início a 20ª legislatura.
Dos 30 deputados estaduais atuais, 22 tentaram a reeleição e 14 conseguiram. Os outros 16 eleitos são novatos na Casa, mas não significa que o sejam na política. Há ex-prefeitos e vereadores veteranos da Grande Vitória e do interior.
Também chama a atenção a diferença de idade entre os eleitos. O deputado mais jovem da nova legislatura tem 25 anos e o mais velho vai começar o novo mandato com 85.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 534 candidatos disputaram uma cadeira na Assembleia estadual. A distribuição das vagas envolve a contagem dos votos válidos — não entram os nulos e brancos — e o número de vagas na Casa, que são 30.
O resultado da divisão do total de votos válidos para o cargo de deputado estadual (cerca de 2 milhões) pelo número de cadeiras (30) é o chamado quociente eleitoral. Somente os partidos que atingirem esse montante tiveram direito a participar da distribuição das vagas. Neste ano, o quociente foi de 69.242 votos.

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