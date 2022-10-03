Conheça o perfil dos deputados estaduais eleitos no ES

Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Wellington Abner/Ales

Os novos parlamentares tomarão posse no dia 1º de fevereiro do próximo ano, quando tem início a 20ª legislatura.

Dos 30 deputados estaduais atuais, 22 tentaram a reeleição e 14 conseguiram. Os outros 16 eleitos são novatos na Casa, mas não significa que o sejam na política. Há ex-prefeitos e vereadores veteranos da Grande Vitória e do interior.



Também chama a atenção a diferença de idade entre os eleitos. O deputado mais jovem da nova legislatura tem 25 anos e o mais velho vai começar o novo mandato com 85.



Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , 534 candidatos disputaram uma cadeira na Assembleia estadual. A distribuição das vagas envolve a contagem dos votos válidos — não entram os nulos e brancos — e o número de vagas na Casa, que são 30.

O resultado da divisão do total de votos válidos para o cargo de deputado estadual (cerca de 2 milhões) pelo número de cadeiras (30) é o chamado quociente eleitoral. Somente os partidos que atingirem esse montante tiveram direito a participar da distribuição das vagas. Neste ano, o quociente foi de 69.242 votos.

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