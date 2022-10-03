"População quer posicionamento firme de quem exerce mandato", diz Helder Salomão

O deputado federal Helder Salomão (PT) foi reeleito para mais um mandato sendo o mais votado pelos eleitores do Espírito Santo, com 120.337 votos, resultado considerado por ele histórico, pois acreditava que ficaria entre os três mais votados, mas não em primeiro. Em 2018, ele foi o quarto mais votado, com 73.384 votos.
“Tenho muita alegria e gratidão ao povo capixaba por me dar mais um voto de confiança num momento tão conturbado da política capixaba e brasileira. Uma votação como essa numa eleição tão cheia de conflitos mostra que a população quer posicionamento firme de quem exerce mandato”, afirma.
RENOVAÇÃO DA CÂMARA FICOU EM 50%
Das 10 cadeiras na Câmara Federal, cinco serão ocupadas por novatos. Entre eles está o vereador de Vitória Gilvan da Federal, que nesta eleição concorreu como Gilvan o Federal da Direita. Também conquistaram vaga o ex-prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), o vice-prefeito de Vila Velha, Dr. Victor (Podemos), Jack Rocha (PT) e o ex-secretário de Governo de Cariacica Messias Donato (Republicanos).
Continuam na Câmara Evair de Melo (PP), Da Vitória (PP), Amaro Neto (Republicanos) e Paulo Foletto (PSB).
Salomão afirma que sempre ficou ao lado da democracia e das políticas sociais, defendendo o emprego, política para o campo e para a cidade com diálogo, respeito e transparência. O candidato também acredita que sua votação é recado para os políticos que não se posicionam e querem ficar em todas as posições.
A votação expressiva de Salomão também ajudou a eleger Jack Rocha, também do PT, que recebeu 51.317 votos, o que o deputado considerou uma conquista importante e lembrou que o PT do Espírito Santo teve dois parlamentares em 2015, quando ele estava ao lado de Givaldo Vieira. “É preciso ter parlamentares ao lado do povo e que não representam interesses corportativos”.
Os próximos desafios, segundo Helder, já começam nesta segunda (03), dizendo que vai voltar para as ruas para ajudar a eleger o ex-presidente Lula (PT) e reeleger o governador Renato Casagrande (PSB).
Para o próximo mandato, considerou que um dos principais desafios será reestabelecer a democracia do Brasil, que hoje considera ameaçada. "Precisamos reestabelecer as políticas públicas que estão sendo destruídas e reestabelecer um diálogo transparente e fraterno que seja de todos e não só de um grupo político", disse.