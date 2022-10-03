"População quer posicionamento firme de quem exerce mandato", diz Helder Salomão

Helder Salomão foi o deputado federal mais eleito Crédito: Kaique Dias

“Tenho muita alegria e gratidão ao povo capixaba por me dar mais um voto de confiança num momento tão conturbado da política capixaba e brasileira. Uma votação como essa numa eleição tão cheia de conflitos mostra que a população quer posicionamento firme de quem exerce mandato”, afirma.

RENOVAÇÃO DA CÂMARA FICOU EM 50%

Das 10 cadeiras na Câmara Federal, cinco serão ocupadas por novatos. Entre eles está o vereador de Vitória Gilvan da Federal, que nesta eleição concorreu como Gilvan o Federal da Direita. Também conquistaram vaga o ex-prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), o vice-prefeito de Vila Velha, Dr. Victor (Podemos), Jack Rocha (PT) e o ex-secretário de Governo de Cariacica Messias Donato (Republicanos).

Continuam na Câmara Evair de Melo (PP), Da Vitória (PP), Amaro Neto (Republicanos) e Paulo Foletto (PSB).

Salomão afirma que sempre ficou ao lado da democracia e das políticas sociais, defendendo o emprego, política para o campo e para a cidade com diálogo, respeito e transparência. O candidato também acredita que sua votação é recado para os políticos que não se posicionam e querem ficar em todas as posições.

A votação expressiva de Salomão também ajudou a eleger Jack Rocha, também do PT, que recebeu 51.317 votos, o que o deputado considerou uma conquista importante e lembrou que o PT do Espírito Santo teve dois parlamentares em 2015, quando ele estava ao lado de Givaldo Vieira. “É preciso ter parlamentares ao lado do povo e que não representam interesses corportativos”.

Os próximos desafios, segundo Helder, já começam nesta segunda (03), dizendo que vai voltar para as ruas para ajudar a eleger o ex-presidente Lula (PT) e reeleger o governador Renato Casagrande (PSB).